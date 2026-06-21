Marcelo Bielsa Critica las Pausas de Hidratación y Elogia Playa del Carmen para Uruguay

El seleccionador de La Celeste dijo que las interrupciones no le agregan nada a los partidos y le quitan mucho; afirmó que su campamento en Quintana Roo es un gran lugar

BielsaContra Cabo Verde, Bielsa confió en que su selección salga de inicio como lo hizo tras el descanso del debut contra Arabia Saudí. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El técnico de Uruguay, Bielsa, desafía las pausas de hidratación en el Mundial y defiende la elección de Playa del Carmen para preparar a su equipo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+