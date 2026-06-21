Balean a Mujer Embarazada y a Su Hija de 2 Años en Guadalajara; Esto se Sabe

La mujer de 22 años, y su hija, menor edad, fueron atacadas a balazos y localizadas en un auto deportivo.

Auto de lujoFoto: N+

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Madre embarazada y su hija de 2 años, heridas a balazos en Guadalajara. El supuesto auto del esposo también fue impactado. La investigación sigue en curso.

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