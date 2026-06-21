Balean a Mujer Embarazada y a Su Hija de 2 Años en Guadalajara; Esto se Sabe

Una mujer embarazada y su hija, de 2 años, fueron heridas con arma de fuego en la colonia 5 de Mayo en el municipio de Guadalajara. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este sábado 20 de junio.

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Esto se sabe al momento

La mujer y la menor estaban dentro de un vehículo deportivo color plata con franjas negras, ambas con impactos de bala en extremidades inferiores. Aún se desconocen las causas y el móvil de la agresión.

El automóvil también tenía varios impactos de bala, sin embargo, en el lugar no había indicios de casquillos percutidos. Por lo que se presume habrían sido agredidas en otro sitio; asimismo, trascendió que el automóvil es propiedad del esposo de la mujer.

La escena fue acordonada, mientras elementos de la Policía Estatal de Jalisco realizaban el recabado de información. Las indagatorias de campo y gabinete continúan para establecer las causas y el móvil del atentado y dar con quien resulte responsable.

¿Cómo se encuentran las víctimas?

Al momento, se desconoce el estado de salud de ambas víctimas. Solo se ha mencionado que la mujer tiene 20 semanas de embarazo, es decir, cinco meses.



