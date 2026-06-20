Lluvia Hoy 20 de Junio en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Cierres Viales y Afectaciones

¡Ojo con las lluvias! Al momento ya reportan cierres viales y un árbol caído; aquí te compartimos los detalles.

LluviaFoto: N+

Destacado

Lluvias intensas en Guadalajara: calles inundadas y un árbol caído complican el tránsito. Conoce las zonas afectadas y planifica tu ruta.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+