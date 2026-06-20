Lluvia Hoy 20 de Junio en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Cierres Viales y Afectaciones

Lluvias de moderadas a fuertes se han registrado desde temprana hora de esta sábado 20 de junio en la Zona Metropolitana de Guadalajara; al momento, reportan inundaciones, cierres parciales y un árbol caído. En N+, te damos todos los detalles.

Calles y avenidas inundadas por lluvias en Guadalajara

De acuerdo con la Comisaría Vial, estas son los cierres a la circulación por inundaciones. Te recomendamos tomar rutas alternas:

Av. Circunvalación y Félix Palavicini, colonia Santa Elena Alcalde

Av. Ávila Camacho uy Av. Patria, colonia Lagos del Country.

Nicolas R. Casillas y Av. Lopéz Mateos, colonia San Agustín.

Hacienda de Tala y Ciénega de Mata, colonia Oblatos.

Felipe Ángeles y Calle Josefa Ortiz de Domínguez, colonia jardines de Guadalupe.

Av. Niños Héroes y calle Marcos Montero, colonia Álamo.

Democracia y Manzano colonia El Zarate.

Hidalgo y Lázaro Cárdenas colonia la Magdalena.

Altamira y 5 de mayo, colonia Miramar.

Retorno Periférico Oriente y Belisario Domínguez

Foto: Policía Vial

Además de lo anterior, autoridades mencionaron un árbol caído en Nicolas R. Casillas y avenida Lopéz Mateos, en la colonia San Agustín.

Por otra parte, la Coordinación del Gabinete de Seguridad y Emergencias reportó encharcamientos de casi 25 centímetros de altura sobre Independencia y Autopista a Zapotlanejo en la colonia Santa Cruz de las Huertas.



