Registro Obligatorio de Celulares en México 2026: ¿Cuánto Días te Quedan para Alta de tu Línea?

Luego de que hace meses se diera a conocer la obligatoriedad del registro de celulares en México, ha iniciado la cuenta regresiva para la suspensión de líneas. Te decimos cuántos días quedan.

Personas usas celulares en CDMX, días antes de que termine el registro de líneas e inicie suspensión.Se acaba el tiempo para el registro de celulares en México. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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