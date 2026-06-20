Registro Obligatorio de Celulares en México 2026: ¿Cuánto Días te Quedan para Alta de tu Línea?

Ha comenzado la cuenta regresiva para que termine el registro de celulares en México, un proceso obligatorio anunciado desde hace varios meses y que, en caso de no realizarlo antes de la fecha límite, provocaría la suspensión de tu línea. Aquí te decimos cuántos días te quedan para dar de alta tu número.

Desde que el proceso fue anunciado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), han surgido dudas para los distintos tipos de usuarios, ya que muchas personas han otorgado a las compañías telefónicas los datos que solicitan en el proceso, por lo que preguntan si todavía es necesario realizar el registro.

Pero también existen casos de personas que, por negocio o cuestiones privadas, quieren tener a su nombre varios números, pero no saben cuántas líneas puede registrar cada persona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Registro de Celulares 2026: CRT Advierte que Suspenderán Líneas No Vinculadas

¿Cómo realizar el registro de celulares obligatorio en 2026?

Ante las diversas situaciones particulares y de cara al cumplimiento de la fecha límite, te explicamos cómo realizar el proceso de registro de líneas telefónicas. Pero antes, debes saber que puedes dar de alta tu número de manera presencial o en línea.

Presencial

Acude al centro de atención de tu compañía telefónica. Presenta tu identificación (INE, pasaporte o nueva CURP). La persona en la ventanilla valida la información con el Registro Nacional de Población (RENAPO), INE o SRE.

En línea

Desde el celular, ingresa a la página de tu compañía telefónica. Toma una fotografía de tu identificación. Usa la cámara del teléfono para que el sistema compare tu rostro con la credencial (prueba de vida). Se valida la información con RENAPO, INE o SRE. Si los datos son correctos, el proceso será exitoso y se proporcionará un folio.

Te recordamos que, de acuerdo con la CRT, asociar cada línea a una CURP busca identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual, vía telefónica.

¿Cuántos días quedan para el registro de líneas telefónicas en México?

La fecha límite a nivel nacional es el próximo 30 de junio 2026. A partir del 1 de julio, según ha advertido la autoridad designada al proceso, comenzará la suspensión de línea, que podría generarte problemas de comunicación y hasta de acceso a tu banca móvil.

Desde la fecha de publicación de esta nota, te decimos que faltan 10 días para que se cumpla el plazo.

La CRT señala que, una vez que registres tu número, podrás recuperar el servicio.