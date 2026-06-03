Consulta Registro de Líneas Telefónicas: ¿Cómo Saber Cuántas Están Vinculadas con Tu CURP?

Checa cómo puedes verificar las líneas registradas con tu CURP antes de la suspensión de números celulares en México en 2026

Checa cómo puedes verificar las líneas registradas con tu CURPLa fecha límite del registro de celulares en México es el 30 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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