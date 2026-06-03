Consulta Registro de Líneas Telefónicas: ¿Cómo Saber Cuántas Están Vinculadas con Tu CURP?

El registro de celulares en México llegará a su fecha límite en junio 2026, y luego de que estuviera abierto por más de seis meses, algunas personas desean consultar las líneas telefónicas vinculadas con su CURP y acá te decimos cómo saber cuántos números hay a tu nombre.

Faltan pocos días para que inicie la cancelación de números de telefonía móvil y en notas previas ya te explicamos cómo desvincular una línea y dar de alta una nueva línea antes del cierre de registro, además de quiénes librarán la suspensión.

¿Cómo saber cuántas líneas telefónicas tengo a mi nombre?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) cuenta con una plataforma de consulta de líneas para que los usuarios de las compañías puedan verificar si su número ya está vinculado a su nombre y puedan saber cuántos celulares están registrados con su CURP. Estos son los pasos que deben seguir:

Ingresa al siguiente enlace: portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas. Selecciona tu compañía móvil. El sistema te redirigirá a la página de la empresa telefónica. Ahí, deberás ingresar tu CURP para hacer la consulta de líneas a tu nombre.

Toma en cuenta que algunas compañías móviles solo te solicitarán tu CURP para ingresar a su base de datos, sin embargo hay otras que te pedirán una identificación oficial como tu INE o pasaporte, además de tu CURP para realizar la consulta de líneas vinculadas a tu nombre.

Links para consultar registro de líneas Telcel, AT&T y Movistar

Para consultar si tienes alguna línea vinculada con tu CURP en Telcel, AT&T, Movistar, Bait, CFE y OXXO CEL, que son algunas de las compañías móviles con más usuarios en el país, aquí te dejamos los links directos para que realices la búsqueda:

¿Qué hacer si no reconozco una línea vinculada a mi CURP?

Si realizas la consulta de las líneas registradas con tu CURP y alguna de estas no es tuya, en el mismo sitio web de la compañía móvil te dará la posibilidad de desvincularla, por lo que solo debes seguir los pasos que se te indican, siempre teniendo a la mano una identificación oficial.

En caso de que no lo consigas por internet, puedes acudir directamente a los centros de atención a clientes de la empresas y solicitar que realicen la desvinculación de la línea que no reconoces con tu identificación oficial como INE o pasaporte y tu CURP.

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