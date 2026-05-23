Banco del Bienestar Móvil: Paso a Paso Cómo Enviar Dinero Desde el Celular

La aplicación móvil del Banco del Bienestar incorporó una nueva función que permite enviar dinero a cuentas de otras instituciones bancarias, facilitando así el uso de los recursos que millones de beneficiarios reciben a través de programas sociales del Gobierno federal.

Con esta actualización, quienes reciben apoyos como las Pensiones del Bienestar, becas estudiantiles y otras ayudas podrán mover su dinero directamente desde el dispositivo mediante transferencias electrónicas.

Para realizar un envío de dinero desde la aplicación, los usuarios deben:

Ingresar a Banco del Bienestar Móvil Seleccionar la opción “Transferencias” o “Enviar dinero”. Capturar la CLABE interbancaria o número de cuenta del destinatario Elegir el banco receptor Escribir el monto Confirmar la operación

Al concluir el proceso, la aplicación genera un comprobante digital de la transferencia. Las operaciones se realizan mediante el sistema SPEI del Banco de México, lo que permite transferencias entre distintas instituciones financieras.

Usuarios del Banco del Bienestar se podrán subir a la ola de las transferencias electrónicas. Foto: Cuartoscuro

Aplicación gradual

Lo que se recomienda es contar con la versión más reciente de la aplicación, además de tener activo el usuario, contraseña, número telefónico vinculado y conexión a internet para acceder a estas nuevas herramientas.

La habilitación de transferencias, así como de las funciones CoDi y DiMo, se está liberando de manera escalonada durante 2026, por lo que algunos usuarios todavía únicamente pueden consultar saldo y movimientos.

Las transferencias SPEI pueden realizarse las 24 horas del día desde la aplicación móvil. Como medida de seguridad para prevenir fraudes y proteger los recursos de los beneficiarios, se estableció un límite diario de mil 500 pesos en transferencias realizadas desde la app.

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