Localizan a Hombre Sin Vida en Tapias de Ciudad Juárez; Tenía Varios Días Muerto

La mañana de este jueves 9 de julio fue localizado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición al interior de unas tapias ubicadas sobre la Perimetral Carlos Amaya, casi esquina con la calle Madera, en la colonia Anáhuac, en Ciudad Juárez.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes localizaron el cuerpo entre basura. De acuerdo con las primeras observaciones, la víctima presentaba un golpe en la cabeza y aparentemente tenía más de tres días de haber fallecido, por lo que los agentes procedieron a resguardar la escena.

Fiscalía Inició las Investigaciones

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes en torno al hallazgo. Con este caso, suman 14 homicidios dolosos registrados durante el mes de julio en Ciudad Juárez.

Realizarán la Necropsia de Ley

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense acudió al lugar para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, procedimiento que permitirá determinar su identidad y la causa exacta de la muerte.