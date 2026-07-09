Localizan a Hombre Sin Vida en Tapias de Ciudad Juárez; Tenía Varios Días Muerto

El cuerpo de un hombre fue localizado con huellas de violencia al interior de unas tapias en la colonia Anáhuac, en Ciudad Juárez.

Fiscalía Inició las InvestigacionesFoto: N+

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Encuentran a un hombre sin vida en Ciudad Juárez, con signos de violencia. El cuerpo estaba en estado de descomposición. La Fiscalía ya investiga. ¿Qué sucedió?

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