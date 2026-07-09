Localizan a Hombre Sin Vida envuelto en una Cobija en Ciudad Juárez

La noche del pasado miércoles 8 de julio fue localizado el cuerpo de una persona sin vida, envuelto en una cobija, sobre la vía pública, en el cruce de las calles Arroyo Jarudo y Rodolfo Fierro, en la colonia Pancho Villa, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, fueron vecinos del sector quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911 tras observar a una persona envuelta en una cobija y con las manos atadas.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron el hallazgo y señalaron que la víctima presentaba huellas de violencia, por lo que procedieron a resguardar la escena.

Fiscalía Inició las Investigaciones

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencias. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo.

En el lugar se informó que la víctima corresponde a un hombre que hasta el momento no ha sido identificado. Las autoridades señalaron que será mediante los estudios forenses como se determinarán su identidad, la causa exacta de la muerte y quién o quiénes serían los responsables del crimen.