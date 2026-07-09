Localizan a Hombre Sin Vida envuelto en una Cobija en Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida sobre la vía pública, envuelto en una cobija y con las manos atadas, en Ciudad Juárez.

La víctima corresponde a un hombreFoto: N+

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Un hombre fue encontrado sin vida, envuelto en una cobija y con las manos atadas. Las autoridades ya investigan el caso.

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