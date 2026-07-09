Delincuentes Usan WhatsApp y Videos Falsos Para Estafar a Beneficiarios del Bienestar

Mantienen vigilancia por la circulación de contenidos engañosos en plataformas digitales que afectaría principalmente a beneficiarios del Bienestar.

Mujeres BienestarFoto: N+

Destacado

¡Alerta! Delincuentes usan WhatsApp y videos falsos para estafar a beneficiarios del Bienestar. Verifica información solo en canales oficiales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+