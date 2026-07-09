Delincuentes Usan WhatsApp y Videos Falsos Para Estafar a Beneficiarios del Bienestar

Autoridades federales alertaron sobre una nueva modalidad de fraude que utiliza el nombre de los Programas para el Bienestar para engañar a los beneficiarios. A través de videos falsos y mensajes de WhatsApp buscan obtener datos personales y bancarios, por lo que llaman a verificar cualquier información únicamente en canales oficiales.

Es por esto que, en Aguascalientes, se mantiene la alerta por la circulación de estos videos en redes sociales y en WhatsApp. Entre los casos detectados se encuentran supuestas solicitudes para actualizar información y falsas ofertas de créditos enviadas desde números con ladas del sur del país, cuyo objetivo es extraer información de las tarjetas o generar cargos automáticos al saldo telefónico.

Este es el modus operandi

Los delincuentes te piden una actualización de datos, entonces ahí te enganchan para quitarte tu información y poderte extraer el recurso, la tarjeta, etcétera.

El objetivo es llevar tráfico a sus páginas para monetizar también y dar a conocer información confusa para recibir mensajes, y esto les permite tener mayor número de seguidores.

¿Cómo puedo evitar ser víctima de este tipo de fraude?

Ante esta situación, se recomienda no abrir enlaces sospechosos, no proporcionar datos personales, bancarios o códigos de verificación, verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales y denunciar este tipo de mensajes.

Aunque ya existen denuncias ante la Fiscalía General de la República, hasta el momento no se tienen reportes de personas afectadas económicamente en Aguascalientes.