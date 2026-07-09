Dejan en Libertad a Lino 'N', Funcionario del Edomex, Acusado de Delincuencia Organizada

Un juez liberó a Lino 'N', acusado de delincuencia organizada en Edomex; este fue el motivo

LinoLino 'N' fue detenido en la operación Enjambre. Foto: FGE Edomex
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