Dejan en Libertad a Lino 'N', Funcionario del Edomex, Acusado de Delincuencia Organizada

Un juez federal dejó en libertad a Lino 'N', funcionario del Gobierno de la zona sur del Estado de México (Edomex), acusado de delincuencia organizada.

La resolución fue emitida durante la continuación de la audiencia en la madrugada de este jueves. Durante la diligencia, el juez concluyó que los elementos aportados hasta el momento no acreditaban de manera suficiente la probable responsabilidad del funcionario.

Por lo que ordenó su inmediata libertad al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron suficientes para sustentar la imputación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Operación Enjambre: Detienen a Diego "N", Presidente Municipal de Tequila, Jalisco

De acuerdo con fuentes judiciales, el impartidor de justicia señaló que las declaraciones de la presunta víctima, quien aseguró haber sido privada de la libertad por el servidor público, no bastaban por sí solas para iniciar un proceso penal.

Ante ello, el juez instruyó al Ministerio Público a continuar con las investigaciones y reunir mayores elementos de prueba.

Fue detenido durante el Operativo Enjambre

Lino 'N' fue detenido la semana pasada en la zona de Toluca por elementos de corporaciones federales que participaron en el Operativo Enjambre, estrategia implementada para investigar presuntos actos de corrupción en el Estado de México.

Tras su captura, el funcionario fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, ubicado en los límites de Michoacán y Jalisco, donde permaneció mientras se desarrollaba la audiencia inicial.

Durante la audiencia, Lino Rodríguez González negó los señalamientos formulados en su contra y rechazó haber cometido los hechos que le fueron imputados.

FBPT