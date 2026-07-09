¿De Cuánto Es la Cláusula de Rescisión de Erik Lira y Hasta Cuándo Tiene Contrato con Cruz Azul?

Erik Lira fue uno de los jugadores que más destacó con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y ahora todos los ojos están puestos en su futuro, por lo que acá te contamos de cuánto es su cláusula de rescisión y hasta cuándo tiene contrato con Cruz Azul.

Pese a que el Mundial 2026 aún no termina, el mercado de fichajes está encendido, de ahí que han empezado los rumores sobre varios futbolistas mexicanos que podrían jugar en Europa la próxima temporada, como es el caso de Gilberto Mora, Israel Reyes y el mismo Pitbull.

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¿Hasta cuándo tiene contrato con Cruz Azul Erik Lira?

En octubre del año pasado se confirmó que Cruz Azul renovó a Erik Lira hasta junio de 2029, por lo que el mediocampista aún tendría que cumplir otros tres años con La Máquina en la Liga MX.

Sin embargo, de acuerdo con los informes, el nuevo contrato del Pitbull con el equipo celeste tiene una cláusula para que pueda irse a jugar al futbol europeo, el cual es el sueño del futbolista de 26 años.

“Vamos a ver, mi sueño es ir a Europa, lo quiero lograr, pero sin Cruz Azul nada de esto es posible; yo quiero terminar en los mejores términos. Estoy muy feliz aquí, yo vine a Cruz Azul a ganar títulos”, dijo en aquel momento.

¿De cuánto es la cláusula de rescisión de Erik Lira?

De acuerdo con información de Adrián Esparza para TUDN, la cuota millonaria que los equipos deben pagarle al Cruz Azul para hacerse de los servicios del mediocampista nacido en la Ciudad de México es de 20 millones de dólares, mientras que su valor en Transfermarkt es de 12 millones de libras.

Incluso en las últimas horas, se dio a conocer que Rayados de Monterrey se acercó a La Máquina para mostrar su interés en fichar al Pitbull, asegurando que están dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, por lo que todo dependerá de la decisión que tome Lira.

Sin embargo, según la prensa europea, el futbolista de Cruz Azul también interesa al City Group, consorcio que maneja al Manchester City de Inglaterra, aunque no sería para jugar con los citizens.

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