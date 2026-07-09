¿De Cuánto Es la Cláusula de Rescisión de Erik Lira y Hasta Cuándo Tiene Contrato con Cruz Azul?

Debido a su actuación en el Mundial 2026, Erik Lira despertó el interés de varios equipos en México y Europa. Conoce su precio

Conoce De Cuánto Es la Cláusula de Rescisión de Erik Lira y Hasta Cuándo Tiene Contrato con Cruz AzulErik Lira fue uno de los mejores jugadores de México en el Mundial 2026. Foto: Reuters
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