¿Gil Mora, Erik Lira e Israel Reyes, a Europa? Esto Sabemos sobre Dónde Pueden Jugar

Mora, Lira y Reyes tuvieron actividad con la selección mexicana en el Mundial 2026 y podrían jugar en Europa la próxima temporada

Gilberto Mora previo a un partido con la Selección Mexicana en el Mundial 2026Foto: Getty Images
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