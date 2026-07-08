¿Gil Mora, Erik Lira e Israel Reyes, a Europa? Esto Sabemos sobre Dónde Pueden Jugar

La selección mexicana se despidió del Mundial 2026 el pasado domingo 5 de julio, luego de perder 2-3 ante Inglaterra. Pese a la eliminación, varios jugadores mexicanos destacaron a lo largo de su participación en el certamen de la FIFA y parece que podrían dar el salto al futbol de Europa muy pronto. Entre los nombres que se mencionan para jugar en el Viejo Continente están el de Gilberto Mora, Erik Lira e Israel Reyes.

Actualmente el futbol mexicano no cuenta con tantos jugadores en equipos europeos, por lo que la posible salida de estos tres elementos hacia el balompié de Europa, podría significar una mejora importante en el nivel del equipo nacional de cara al próximo ciclo mundialista. Es por eso que en N+ te contamos los rumores de en dónde podrían jugar y qué equipos habrían mostrado interés en estos futbolistas mexicanos.

Gilberto Mora bajo el radar de un gigante de Inglaterra

De acuerdo con el diario neerlandés De Telegraaf, Gilberto Mora estaría en la mira de varios clubes importantes en Europa. Uno de ellos sería el Liverpool, uno de los mejores clubes de Inglaterra, que luego de observar al joven mexicano en la Copa del Mundo, estaría considerando ficharlo.

Además del Liverpool, 'Morita' también habría despertado el interés de otros equipos de primer nivel, como el Manchester City, el Chelsea, el Arsenal y el Manchester United, aunque de momento parece que todavía no hay una oferta formal por él.

Recordemos que Mora todavía no puede irse a jugar al extranjero debido a que es menor de edad, pero como en otros casos que se han dado, el mexicano sí podría firmar un acuerdo para unirse a un club de Europa en cuanto cumpla 18 años.

Erik Lira no volvería a jugar en México

Uno de los jugadores que más sorprendió durante este Mundial 2026 con la selección mexicana fue Erik Lira. El centrocampista fue titular en cuatro partidos del certamen, brindando actuaciones de gran nivel. Debido a esto, parece que su futuro está lejos de la Liga MX ya que el reportero de TUDN, Gibrán Araige, informó que Lira podría haber jugado su último partido en México el pasado domingo 5 de julio cuando el Tricolor fue eliminado ante Inglaterra.

"El tema de Erik Lira, yo lo que sé es que el domingo podría ser su último partido en territorio mexicano porque ya hay una oferta formal en Cruz Azul. No sé qué equipo es, pero lo que me han dicho es que el destino de Erik Lira es en Europa después de que acabe la Copa del Mundo", dijo Araige en el programa 'Línea de 4'.

Aunado a esto, TUDN ha detallado que de momento no existe una oferta formal por Lira, pero se habla de que clubes como Girona, de España, y el Lens de Francia, lo tendrían en la mira.

¿Israel Reyes a Italia?

El Club América solamente aportó un futbolista a la selección mexicana en la Copa del Mundo, pero Israel Reyes aprovechó cada minuto que estuvo sobre el terreno de juego para llamar la atención de otros clubes. El defensa mexicano ya estaba envuelto en rumores sobre una posible salida del 'Nido' rumbo a Europa desde hace meses.

En ese sentido, TUDN reportó que Reyes estaría en la mira del AS Roma, uno de los equipos más importantes de la Serie A en Italia. De hecho, Gibrán Araige reveló que Reyes ya se habría despedido de sus compañeros del América para emprender su nueva aventura en el futbol italiano.