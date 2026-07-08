Vuelca Tráiler Cargado de Verduras Sobre la Autopista Orizaba-Puebla

Durante la mañana de este miércoles 8 de julio, se registró la volcadura de un tráiler que transportaba verduras sobre la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 268, en el carril con dirección a la ciudad de Orizaba.

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Este accidente ocurrió a unos metros del destacamento de la Guardia Nacional División Carreteras. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la pesada unidad, la cual terminó recostada sobre su costado derecho, bloqueando el carril de baja velocidad y ocasionando cierre parcial de la circulación.

De este accidente, solo se registró carga vehicular en la zona; sin embargo, afortunadamente no se reportaron lesionados, solo daños materiales cuantiosos.

Las autoridades exhortaron a manejar con precaución, ya que hay tramos carreteros en los que se registran lluvias constantes durante esta temporada y se podrían originar más accidentes.

Conductor se estrella contra autobús en Veracruz

Se registró un fuerte choque sobre la carretera Veracruz-Xalapa a la altura de la localidad de Tejería en el municipio porteño, donde no hubo personas lesionadas, pero sí daños materiales cuantiosos.

Fue con dirección de Amapolas a Tejería donde el conductor de un auto sedán color blanco se estrelló en la parte trasera de un autobús a una velocidad considerable, destrozando la parte del cofre.

Según lo informado, por una aparente distracción del conductor del vehículo particular no alcanzó a frenar a tiempo y terminó chocando, haciendo que las bolsas de aire también se desprendieran.

El impacto se dio en el carril de baja velocidad, por lo que durante el accidente se obstruyó por más de una hora y solo quedaron habilitados dos espacios, ocasionando por momentos tránsito lento y largas filas. Aseguradoras atendieron y realizaron el deslinde de responsabilidades; posteriormente retiraron las unidades del lugar.