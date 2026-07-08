Vuelca Tráiler Cargado de Verduras Sobre la Autopista Orizaba-Puebla

Se registró un accidente en la autopista Orizaba-Puebla, a unos metros del destacamento de la Guardia Nacional División Carreteras

Vuelca tráilerFoto: Miguel Montes de Oca

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Tráiler cargado de verduras vuelca en la autopista Orizaba-Puebla, bloqueando el carril de baja velocidad. Sin heridos, pero con daños materiales. Conduce con cuidado, las lluvias podrían provocar más accidentes.

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