¿Rafa Márquez Ha Dirigido Equipos Antes de la Selección Nacional? Logros de Nuevo DT de México

Rafa Márquez, nuevo DT de la selección mexicana, no cuenta con un gran recorrido como estratega; este es su perfil como entrenador

Rafael Márquez durante un partido de la selección mexicana como auxiliar técnicoFoto: Reuters
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