¿Rafa Márquez Ha Dirigido Equipos Antes de la Selección Nacional? Logros de Nuevo DT de México

Luego de la eliminación a manos de Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026, la selección mexicana ya tiene nuevo entrenador. Este miércoles 8 de julio, la Federación Mexicana de Futbol hizo oficial la designación de Rafael Márquez como nuevo director técnico del equipo nacional, luego de la salida de Javier Aguirre.

'Rafa' Márquez, de 47 años de edad, asumirá el cargo con miras al próximo ciclo mundialista en el cual, a diferencia de lo que ocurrió en esta Copa del Mundo de 2026, México sí tendrá que jugar en las Eliminatorias de la CONCACAF para buscar su boleto al Mundial de 2030.

En N+ te contamos a qué equipos ha dirigido antes Rafael Márquez en su carrera como entrenador y cuáles son sus credenciales para asumir el rol de estratega en la selección mexicana.

La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición.



Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa.



¡Vamos juntos! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/E7boV2UjX5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

El perfil de Rafa Márquez como director técnico

Rafael Márquez, considerado una leyenda del futbol mexicano por su carrera como jugador profesional, se retiró de las canchas en 2018. Luego de su retiro, fungió como director deportivo en el Atlas durante poco menos de un año y, tras esa experiencia, decidió comenzar su carrera como entrenador.

En 2020, Rafa fue el entrenador de las categorías juveniles de la Real Sociedad Deportiva Alcalá en España, cargo que ostentó hasta marzo de 2021. Poco más de un año después, Márquez asumió el puesto como director técnico del Barça Atlètic, la filial del FC Barcelona.

Con el equipo culé dirigió 82 partidos entre julio de 2022 y julio de 2024, con un balance de 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas. Finalmente, abandonó el puesto para unirse al cuerpo técnico de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026 y con la encomienda de forjar un proyecto a largo plazo con la selección mexicana.