Video de Emotivo Festejo: Llevan Mariachi a Donde Vive Jesús Gallardo y Así Reacciona el Jugador

Jesús Gallardo recibió una emotiva sorpresa con mariachis tras su regreso del Mundial; así festejaron su desempeño

Jesús GallardoJesús Gallardo, jugador de la Selección Mexicana. Foto: Reuters

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Video del Momento en que Llevan Mariachi a Casa de Jesús Gallardo y el Jugador Reacciona