Video de Emotivo Festejo: Llevan Mariachi a Donde Vive Jesús Gallardo y Así Reacciona el Jugador

Después de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial, Jesús Gallardo fue sorprendido con mariachis al regresar a su casa; así fue la reacción del jugador.

El momento quedó captado en video y se volvió viral en redes sociales. Los aficionados destacaron el reconocimiento que recibió el futbolista de Toluca por su desempeño con el Tricolor durante el torneo.

Several fans showed up outside Jesus Gallardo’s house to congratulate him for his performance with Mexico at the 2026 FIFA World Cup. 🏆😂



He came outside to take pictures with them, and they even surprised him with a mariachi band. 🎺 pic.twitter.com/pOkjdPfDUc — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 8, 2026

Aficionados sorprenden a Jesús Gallardo con mariachis

A las afueras de su domicilio, familiares, amigos y varios seguidores se reunieron para darle la bienvenida al lateral mexicano. Entre aplausos, porras y música de mariachi, Gallardo salió para agradecer las muestras de cariño.

Además de saludar, el seleccionado nacional convivió con quienes lo esperaban, se tomó fotografías. El ambiente fue de celebración, con decenas de personas que reconocieron el esfuerzo del jugador durante la justa internacional.

El futbolista de Toluca fue uno de los elementos de mayor confianza para el técnico Javier Aguirre durante el Mundial. Tras la eliminación de la Selección Mexicana, los jugadores dejaron la concentración para iniciar un periodo de descanso antes de reincorporarse a sus respectivos clubes.

FBPT