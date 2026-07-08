“Sin Palabras”, el Emotivo Mensaje de Gilberto Mora por “Mi Primera Copa del Mundo”

El futbolista mexicano Gilberto Mora publicó hoy, 8 de julio de 2026, un emotivo mensaje en redes sociales luego de su gran participación en el Mundial 2026.

El chiapaneco, de 17 años de edad, se dijo sin palabras luego de su primera Copa del Mundo, pero afirmó que seguirá el arduo trabajo con miras a que la Selección sea más fuerte.

Sobre Gil Mora

Gilberto Mora Zambrano nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas .

Gran parte de su formación futbolística la realizó en Tijuana , Baja California.

Ahí se desarrolló en las fuerzas básicas de Xolos .

Con 17 años y 259 días, se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular en un encuentro de fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

Únicamente quedó por detrás de Pelé , quien tenía 17 años y 239 días cuando enfrentó a Gales en el Mundial de 1958.

El mediocampista mexicano debutó como profesional hace menos de dos años con Xolos, cuando tenía 15 años y 10 meses.

En 2025 recibió su primera oportunidad con la Selección Mexicana durante la Copa Oro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gil Mora, El Segundo Titular Más Joven en Juego de Eliminación Directa en Mundiales

El emotivo mensaje en redes sociales

Este miércoles, luego de su debut en el Mundial 2026, Mora publicó el siguiente mensaje:

“Mi primera Copa del Mundo. Sin palabras, Gracias México, por acompañarnos en cada paso, por creer en nosotros. Seguiremos trabajando para volver más fuertes”.

Mientras que el 6 de julio pasado escribió que su mayor sueño se había hecho realidad y agradeció a la afición. "Los tiempos de Dios son perfectos”, dijo.

También expresó que hizo todo lo que estuvo a su alcance y que se preparó física y emocionalmente, “pero evidentemente no alcanzó”, comentó luego del encuentro México vs Inglaterra.

“Gracias a todos los que creyeron, apoyaron y caminaron con nosotros. Hoy duele, pero también me voy con la tranquilidad de haber entregado absolutamente todo por este escudo. Gracias México”, indicó el mediocampista.

Se gradúa de la preparatoria

Cabe señalar que a pesar de consolidarse como futbolista profesional, Mora no ha dejado de lado su preparación académica.

La estrella del futbol mexicano se graduó este miércoles de la preparatoria en una escuela privada trilingüe de Tijuana, el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank.

SPB