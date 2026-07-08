“Sin Palabras”, el Emotivo Mensaje de Gilberto Mora por “Mi Primera Copa del Mundo”

El mediocampista mexicano publica mensaje en redes sociales tras su participación en el Mundial 2026

"Los tiempos de Dios son perfectos", dice el futbolista Gilberto Mora. Foto: Facebook Gilberto Mora."Los tiempos de Dios son perfectos", dice el futbolista Gilberto Mora. Foto: Facebook Gilberto Mora.

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Desde Chiapas al mundo: Gilberto Mora, a sus 17 años, brilla en el Mundial 2026. Su emotivo mensaje refleja gratitud y compromiso con la Selección. Conoce más sobre su trayectoria.

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