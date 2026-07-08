De Triunfar en el Mundial 2026 a la Escuela: Gilberto Mora se Gradúa de Preparatoria

Gilberto Mora asistió hoy a la ceremonia de graduación del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank

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Después de conquistar el Mundial 2026, Gilberto Mora regresa a la escuela para graduarse de preparatoria. Un logro más para el talentoso futbolista mexicano.

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