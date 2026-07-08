¿Cuándo Juega Noruega vs Inglaterra en Mundial 2026 y Dónde Ver Partido de Cuartos de Final?

El Mundial 2026 llega a sus últimas etapas, este jueves inician los Cuartos de Final que definirán a los semifinalistas rumbo al último partido. Y dado que Noruega vs Inglaterra es uno de los partidos de esta fase, en N+ te adelantamos cuándo se juega y dónde podrás verlo.

Los ingleses llegan a este quinto partido tras derrotar a la Selección Mexicana el pasado domingo en el Estadio Ciudad de México (CDMX). Luego de más de 90 minutos de juego, el combinado inglés se impuso al Tri del Vasco Aguirre 3 a 2, lo que apagó la esperanza que había reinado bajo el "¿Y si sí?".

Así el encuentro México vs Inglaterra se convirtió en el partido más visto del siglo, e hizo a los connacionales preguntarse si era verdad que se repetiría el partido de Octavos de Final de la Copa del Mundo.

Aunque no ha sido la única sorpresa. Noruega guiada por los botines de Erling Haaland y Martin Odegaard se ha posicionado como una de las favoritas del Mundial 2026. Su remo vikingo se popularizó en internet, donde incluso fue replicado por mexicanos.

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¿Cuándo y dónde se juega Noruega vs Inglaterra los Cuartos de Final del Mundial 2026?

El partido está calendarizado para el sábado 11 de julio de 2026 en punto de las 15:00 horas (horario del centro de México). Misma fecha en la que la escuadra albiceleste se enfrentará a la Selección de Suiza.

Las selecciones están citadas en el Estadio de Miami, en Estados Unidos, como parte del Calendario Oficial de la FIFA para Cuartos de Final. De modo que quien triunfe pasará como semifinalista.

Erling Haaland sin duda se ha convertido en una de las figuras más visibles de la Selección Vikinga y figura en la Tabla de Goleadores del Mundial 2026 donde también se enlistan los nombres de Kylian MBappé y Lionel Messi, entre otros.

Mientras que por el lado de los ingleses, el delantero Harry Kane ha ganado protagonismo por ser el máximo goleador histórico de la Selección de Inglaterra.

¿Dónde ver el partido de Noruega vs Inglaterra del Mundial 2026?

Para buena suerte de los aficionados, el partido Noruega vs Inglaterra no sólo se transmitirá por ViX Premium Pase Mundial, también podrá sintonizarse por televisión abierta.

Los canales para disfrutar del encuentro son TUDN y Canal 5. Será minutos antes de las 15:00 horas cuando inicie la transmisión para entonar los himnos de cada país y hacer la presentación de las alineaciones.

SARR