¿Cuándo Juega Noruega vs Inglaterra en Mundial 2026 y Dónde Ver Partido de Cuartos de Final?

Este jueves inician los Cuartos de Final rumbo al último partido de la Copa del Mundo que definirá al campeón, conoce cuándo y dónde ver el encuentro entre Haaland y Kane

Haaland vs Keane. ¿Cuándo Juega Noruega vs Inglaterra en Mundial 2026?Haaland y Kane se enfrentarán en el próximo "duelo" futbolístico entre Noruega e Inglaterra, como parte del Mundial 2026. Foto: Reuters.

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