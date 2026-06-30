¿Era Rapero? Erling Haaland y su Pasado Musical Que Casi Nadie Conoce

Antes de convertirse en uno de los delanteros más letales del mundo, Erling Haaland tenía otro sueño: el rap. Y aunque hoy lo conocemos por sus goles, existe un capítulo de su vida que pocos recuerdan.

De las canchas al estudio de grabación

En 2016, cuando Haaland apenas era un juvenil de la selección noruega sub-17, se unió con sus compañeros de equipo Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg para lanzar un sencillo bajo el nombre del grupo Flow Kingz. El tema se llama 'Kygo jo' y, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en un fenómeno viral que acumula más de 8.9 millones de reproducciones en YouTube.

El propio Haaland explicó el origen del proyecto: en su primera entrevista con Manchester City tras fichar por el club, el delantero reveló que el grupo lo formaban él, Erik Botheim y Erik Tobias, buenos amigos, y que la idea surgió simplemente porque "estábamos un poco aburridos y decidimos hacer una canción de rap".

¿Qué dice la canción?

El título 'Kygo jo' parece ser una referencia positiva al popular DJ noruego Kygo, aunque Haaland y sus compañeros nunca revelaron exactamente de qué trata la letra. Lo que sí quedó claro es que el experimento musical nació durante uno de los concentraciones de la selección juvenil de Noruega en 2016.

Un hit de una sola canción

Flow Kingz lanzó únicamente ese sencillo, pero las cifras hablan por sí solas: millones de reproducciones y un lugar asegurado en las curiosidades del futbol mundial. Desde entonces, Haaland no ha vuelto a grabar música, pues está muy ocupado en lo suyo: marcar goles.

El capítulo rapero de Halaand sigue siendo uno de los datos más sorprendentes de su vida. Porque antes de romper internet con su popularidad como futbolista, Erling Haaland también intentó romperlas en los charts.