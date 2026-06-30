¿Era Rapero? Erling Haaland y su Pasado Musical Que Casi Nadie Conoce

Antes de ser el goleador más temido del mundo, Erling Haaland formó un grupo de rap junto a dos compañeros de la selección noruega sub-17

erling-haaland-rapero-flow-kingz-pasado-musicalFoto: GettyImages

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¿Sabías que Erling Haaland fue rapero antes de ser goleador? Con Flow Kingz y su hit 'Kygo jo', acumuló millones de vistas. Descubre este curioso capítulo de su vida.

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