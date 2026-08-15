Tiroteo en Universidad de Virginia con Varios Atacantes Deja Al Menos 5 Heridos en EUA

Un tiroteo que implicó a varios sospechosos y en el que al menos cinco personas resultaron heridas de bala en la Universidad Estatal de Virginia, provocó el cierre del campus a primera hora del sábado. La universidad indicó que ninguna de las lesiones parecía poner en peligro la vida.

El tiroteo ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugadal, cerca de los Quad Annexes de la universidad, y tanto la policía del campus como la del condado de Chesterfield investigan activamente, según un comunicado de la universidad. Varias víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona mientras los agentes permanecían en el lugar, según la policía del campus.

Cuando llegó la policía, encontraron a cinco personas con heridas de bala.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento. Una persona se encuentra en estado crítico, mientras que las otras cuatro sufrieron heridas que no ponen en peligro su vida, según informó la universidad.

Las autoridades escolares indicaron que "una importante presencia policial permanece en el campus" mientras la policía continúa con la investigación. No se supo de inmediato si se había arrestado a algún sospechoso.