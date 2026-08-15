Internacional

Tiroteo en Universidad de Virginia con Varios Atacantes Deja Al Menos 5 Heridos en EUA

El tiroteo ocurrió cerca de los Quad Annexes de la universidad, y tanto la policía del campus como la del condado de Chesterfield investigan activamente.

Policía en EUAFoto: Reuters | Ilustrativa
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