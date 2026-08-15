Aumenta a 47 la Cifra de Muertos en Indonesia por el Terremoto de Magnitud 7.7

Las autoridades de Indonesia elevaron a 47 el número de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país.

El terremoto ocurrió cerca de las 6:00 horas (tiempo local), con el epicentro unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, con cerca de 90 mil habitantes, y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Han sufrido daños graves más de medio centenar de viviendas de la isla y se han registrado aludes en algunos puntos de Flores, de acuerdo con la BNPB.

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El aeropuerto de Komodo también resultó afectado, aunque sigue operando, dijo el ministro de Transportes, Dudy Purwagandhi.

Además, aproximadamente 2 mil residentes fueron evacuados de las zonas costeras después del fuerte sismo, que activó la alerta de tsunami, suspendida poco después.

Se estima que 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere entre sus principales ciudades.

El país se localiza en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica por la convergencia de varias placas tectónicas.

Con información de EFE.

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