Internacional

Aumenta a 47 la Cifra de Muertos en Indonesia por el Terremoto de Magnitud 7.7

Las autoridades de Indonesia elevaron el número de muertos tras el terremoto que sacudió la costa de la isla de Flores

Personal de rescate inspecciona un edifico colapsado tras el terremotoEquipos de rescate inspeccionan un edificio gravemente dañado en el puerto de L. Say tras un terremoto en Indonesia. Foto: Vía Reuters
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