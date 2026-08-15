Migración

Anuncia EUA la Terminación del Estatus de Protección Temporal para Varios Países

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó una lista donde indica los países con TPS terminado y un mensaje para que esos ciudadanos salgan de EUA voluntariamente

Letrero del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados UnidosLetrero del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el sureste de Washington D. C. Foto: Reuters | Archivo

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