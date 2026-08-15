Anuncia EUA la Terminación del Estatus de Protección Temporal para Varios Países

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security) publicó una lista donde informa los países con terminación del Estatus de Protección Temporal.

Además, indicó a los ciudadanos de esas naciones que salgan de EUA de manera voluntaria o de lo contrario serán deportados.

La lista la integran: Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Sudán del Sur, Burma, Somalia y Etiopia.

Termination of TEMPORARY Protected Status is now in effect for the following countries.



For those with terminated TPS: LEAVE NOW or be DEPORTED. https://t.co/Pahpi5pL2Z https://t.co/gYXRJoBYA3 — Homeland Security (@DHSgov) August 14, 2026

Ante dicha situación, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la oportunidad de que los extranjeros que se encuentren de manera ilegal en territorio estadounidense, puedan regresar a su país de origen o donde tengan estatus legal, en un viaje sin costo, a través de la aplicación CBP Home.

También se les otorgará un bono de salida de 2 mil 600 dólares para facilitar su desplazamiento.

Se precisa que al enviar su intención de salir de Estados Unidos no serán prioridad de detención por parte de ICE.

El Estatus de Protección Temporal o TPS por sus siglas en inglés, puede ser designado para un país por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debido a las condiciones en dicha nación que impiden a sus ciudadanos regresar temporalmente de manera segura.

LECQ