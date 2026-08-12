Migración

Aumenta Peligro en el Desierto entre México y EUA: Encuentran Más Muertos

La organización humanitaria Fronteras Compasivas informa cuántos migrantes han sido encontrado muertos este 2026 en el desierto

Gran Desierto de Altar, a 20 minutos de Puerto Peñasco, Sonora. Foto: Cuartoscuro | ArchivoGran Desierto de Altar, a 20 minutos de Puerto Peñasco, Sonora. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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