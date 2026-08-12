Aumenta Peligro en el Desierto entre México y EUA: Encuentran Más Muertos

En los primeros siete meses de este 2026, fueron encontrados sin vida 73 migrantes en el desierto, en la frontera de México y Estados Unidos, en medio de las temperaturas extremas del verano.

Se trata de un 24% más que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con registros.

La organización humanitaria Fronteras Compasivas detalló que son 14 cuerpos más que los 59 del año pasado por la misma época.

Riesgo en el desierto México-EUA

Ante el dato de los cuerpos encontrados por autoridades de Estados Unidos en la frontera de Arizona con México, los grupos migratorios fronterizos denunciaron que el aumento obedece a la presión sobre los inmigrantes de larga data en el país que han sido deportados, y que buscan alternativas más riesgosas para regresar debido a que ya tienen una vida ya establecida en Estados Unidos.

Dora Rodríguez, activista y defensora de los migrantes, quien dirige un albergue en la frontera, expuso que son migrantes que tratan de reunirse nuevamente con sus familias.

"Las personas que están muriendo no son personas que están tratando de cruzar la frontera por primera vez, son migrantes que han sido deportados previamente y que están tratando de cruzar nuevamente a toda costa y reunirse nuevamente con sus familias", dijo a la agencia EFE.

Buscan ayuda para regresar a EUA

Rodríguez dijo que la administración de Donald Trump actualmente está arrestando y deportando a migrantes que tienen muchos años viviendo en Estados Unidos de forma irregular.

Comentó que algunos de ellos tienen casas y negocios propios, por los cuales buscan la ayuda de traficantes para regresar.

"A diferencia de antes, los migrantes ya no buscan a la Patrulla Fronteriza para entregarse y ser procesados; volvimos a lo de antes, buscan cruzar por los lados más apartados y no ser detectados, lugares más peligrosos, donde corren un mayor peligro", explicó.

19 cuerpos en julio 2026

Según los datos, tan solo en julio 2026 las autoridades recuperaron 19 cuerpos de migrantes en el desierto cuando las temperaturas superan fácilmente los 43 grados centígrados en varias regiones.

"Inclusive hemos visto abuelos que están dispuestos a intentar cruzar de regreso a pesar del gran riesgo", dijo la activista.

Para Dora Rodríguez, debido a que México sigue aceptando migrantes de otros países que están siendo deportados de Estados Unidos, estos intentan regresar de nuevo con sus familiares en cruces irregulares que a veces terminan con sus vidas.

Las cifras de Fronteras Compasivas están basadas en reportes de la Oficina del Médico Forense del Condado Pima, que recibe los cuerpos de los migrantes que son encontrados en la frontera de Arizona.

Con información de EFE.

SPB