Política

México Ha Presentado 20 Denuncias en Fiscalías de EUA por Muerte de Migrantes Ligadas a ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre las 5 acciones jurídicas emprendidas tras el fallecimiento de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia del ICE

Agentes del ICEAgentes del ICE. Foto: EFE | Archivo

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México denuncia 20 casos ante EUA por la muerte de 17 migrantes en custodia del ICE. Exige justicia y esclarecimiento. Conoce las acciones legales emprendidas.

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