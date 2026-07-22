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Chef de Restaurante con 2 Estrellas Michelin Usó Ingrediente Prohibido: ¿Qué Pasó?

Esto fue lo que pasó con el chef de restaurante surcoreano con 2 Estrellas Michelin que usó ingrediente prohibido

Chef preparando platilloChef preparando platillo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hormigas negras en el menú de un chef con 2 estrellas Michelin desatan polémica en Corea. Descubre las consecuencias legales de este ingrediente prohibido.

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