Educación

Harvard Repite como la Mejor Universidad del Mundo; la UNAM y el IPN Destacan por México

Este sábado se dio a conocer la clasificación de instituciones de educación superior a nivel mundial que cada año publica ShanghaiRanking Consultancy

Vista de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, en Estados UnidosVista de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Foto: Reuters

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