Harvard Repite como la Mejor Universidad del Mundo; la UNAM y el IPN Destacan por México

De acuerdo con el Academic Ranking of World Universities (ARWU), Harvard repitió este 2026 como la mejor universidad del mundo, conservando su dominio entre las instituciones de élite.

Mientras que subió el número de universidades chinas en el top 100, al pasar de 13 a 16 centros educativos en esta nueva clasificación publicada por ShanghaiRanking Consultancy.

Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ocupan el segundo y tercer puestos del ránking, para dejar el podio similar al de 2025.

📢 OUT NOW! ShanghaiRanking Consultancy Released 2026 ARWU

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The 2026 Academic Ranking of World Universities (ARWU) is released today by ShanghaiRanking Consultancy. Since 2003, ARWU has been presenting the world's top universities annually… pic.twitter.com/Fj9VxZQgkC — ShanghaiRanking (@ShanghaiRanking) August 15, 2026

La británica Universidad de Cambridge conserva el cuarto puesto y la Universidad de California en Berkeley, el quinto, mientras que Princeton sube al sexto lugar y adelanta a Oxford, que cae al séptimo.

Columbia ocupa el octavo puesto, mientras que la Universidad de Chicago asciende al noveno y el Instituto Tecnológico de California cerró el top ten.

Estados Unidos conserva así ocho universidades entre las diez mejores y 37 entre las cien primeras, frente a las 16 de China continental y las ocho del Reino Unido.

A nivel de Latinoamérica, la brasileña Universidad de Sao Paulo quedó entre las 200 mejores, mientras que Argentina y México colocaron una cada uno entre las 300 primeras.

La UNAM mantuvo el mismo lugar que el año pasado y es la mejor ubicada para México, seguida del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que cayó en este 2026: de estar entre las mejores 600 pasó a las mejores 700.

El ARWU examina más de 2 mil 500 universidades y publica las mil primeras atendiendo a seis indicadores, entre ellos:

El número de alumnos egresados.

Profesores galardonados con premios Nobel y medallas Fields.

Investigadores altamente citados.

Artículos publicados en las revistas Nature y Science.

Rendimiento académico por persona.

ICM