Educación

Este Día es el Primer Puente del Ciclo Escolar 2026-2027

Te decimos cuándo será el primer puente del ciclo escolar 2026-2027 según el calendario oficial de la SEP

Inicio de clasesTe decimos cuándo será el primer puente del ciclo 2026-2027. Foto: Cuartoscuro

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