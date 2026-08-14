Este Día es el Primer Puente del Ciclo Escolar 2026-2027

Este 31 de agosto, millones de niñas y niños volverán a clase; con ello inicia el ciclo escolar 2026-2027. Te decimos cuándo será el primer puente del año escolar y qué otras fechas de asueto debes tomar en cuenta según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se acerca el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Según datos de la SEP, el próximo lunes 31 de agosto aproximadamente 23.4 millones de alumnas y alumnos volverán a clases, si se toma en cuenta el número de alumnos registrados en el ciclo anterior. Al frente de las aulas estarán más de 1.2 millones de docentes a lo largo de 231.7 mil escuelas públicas y privadas que imparten la educación básica.

Los datos del gobierno federal señalan que solo en la educación primaria volverán a clases 12.8 millones de alumnas y alumnos. Por su parte, en secundaria, 6.3 millones de estudiantes regresarán a clases.

A ellos se suman 243.9 mil niñas y niños de educación inicial, así como 4.1 millones de preescolar.

El primer día de asueto para las y los alumnos llegará el 16 de septiembre, que este año ocurrirá en miércoles. El estudiantado deberá esperar hasta el 25 de septiembre para el “primer puente” del año, al menos en sentido figurado, pues no se tratará de una fecha oficial, sino de la sesión ordinaria del Consejo Técnico, por lo que no habrá clases aquel día.

En noviembre, los alumnos tendrán dos puentes. El primero llegará con la celebración por el Día de Muertos, que caerá el lunes 2 de noviembre. Aquel fin de semana será largo para los estudiantes, pues el viernes 30 de octubre no acudirán a clase por la segunda sesión del Consejo Técnico.

El lunes 16 de noviembre habrá un puente oficial por la celebración del Día de la Revolución, el 20 de noviembre. Este bien podría considerarse el primer puente oficial del ciclo, tomando en cuenta que es el primero que coincidirá con las fechas de asueto incluidas en la Ley Federal del Trabajo.

Una semana más tarde, el viernes 27 de noviembre, será la siguiente sesión del Consejo Técnico, por lo que no habrá clases. El último día de clases de la primera mitad del ciclo escolar 2026-2027 llegará el viernes 18 de diciembre. Las clases no se reanudarán hasta el jueves 7 de enero.