Sociedad

Segundo Sismo, Ahora de Magnitud 6.9, Sacude Hoy Indonesia

El movimiento ocurrió a las 17:54 horas, tiempo local de Yakarta, con epicentro ubicado a 20 kilómetros al sureste de Simalungun

Terremoto en Indonesia. Foto: AFPTerremoto en Indonesia. Foto: AFP
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