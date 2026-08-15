Segundo Sismo, Ahora de Magnitud 6.9, Sacude Hoy Indonesia

Un sismo de magnitud 6.9 se registró este sábado 15 de agosto de 2026 en Indonesia, de acuerdo con los parámetros revisados por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG), luego del terremoto de magnitud 7.7 sucedido horas antes.

El movimiento ocurrió a las 17:54:52 horas, tiempo local de Yakarta, con epicentro ubicado a 20 kilómetros al sureste de Simalungun, en la provincia de Sumatra. El fenómeno tuvo una profundidad de 163 kilómetros.

La Plataforma Digital de Alertamiento de Riesgos de México informó que este es el segundo sismo con magnitud igual o superior a 6.4 registrado en el archipiélago de Indonesia durante las últimas 24 horas.

El organismo señaló que el evento sísmico fue de origen intraplaca y profundidad intermedia, por lo que estaría relacionado con una ruptura interna de la placa Indoaustraliana, que se encuentra en proceso de subducción.

Los fuertes sismos que han sacudido Indonesia en las últimas horas causaron al menos 47 muertos, según el último informe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país, y miles de habitantes fueron evacuados tras una breve alerta de tsunami.

La sacudida inicial fue seguida de potentes réplicas, incluida la de magnitud 6.9.

Fathur Rahman, responsable de los servicios de emergencia, indicó que el balance ascendía a 40 muertos y 50 heridos el sábado por la noche.

Previamente, el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Suharyanto, había reportado 2 mil personas evacuadas de "la zona por sus propios medios".

El responsable indicó que había personas atrapadas en varios edificios, quienes "serán los primeros objetivos de los equipos de intervención".

Según precisó, la agencia está preparando dos helicópteros y un avión para participar en las tareas de rescate.

Aún se está evaluando el alcance total de los daños. Imágenes de televisión mostraron a rescatistas que buscaban sobrevivientes entre los escombros en la localidad de Maumere.

Tras el sismo, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) había emitido una alerta por olas de tsunami de entre 0,5 y tres metros en al menos tres provincias, pero rápidamente la retiró.

A miles de kilómetros de la isla de Flores, un segundo temblor de magnitud 6,9 se produjo doce horas después cerca de Pematangsiantar, en la isla de Sumatra, en el oeste del archipiélago, sin que se reportaran daños ni víctimas en un primer momento.

Indonesia y los países vecinos experimentan frecuentes terremotos debido a su ubicación en el llamado "Cinturón de fuego" del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del océano Pacífico.

Entre los terremotos mortales que ha sufrido Indonesia se encuentra un devastador sismo de magnitud 9.1 ocurrido en 2004 frente a la costa de Sumatra, que desencadenó un tsunami que causó la muerte de 220 mil personas en toda la región, incluidas unas 170 mil en Indonesia.

El terremoto de este sábado en Asia se produce pocos días después de otro fuerte sismo, magnitud 7.4, que golpeó el lunes el oeste de Colombia y causó al menos 287 muertos y fuertes destrozos.

Con información de AFP.