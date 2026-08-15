Sociedad

Robótica en Manufactura Provoca Pérdida de 23 Mil Empleos en Ciudad Juárez

En los últimos tres años, en el sector de la manufactura se han perdido 186 mil puestos de trabajo en todo el país

Máquinas trabajan en una fábrica.Miles de empleos se han perdido en Ciudad Juárez, debido a la robótica implementada en la manufactura. Foto: N+

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