Robótica en Manufactura Provoca Pérdida de 23 Mil Empleos en Ciudad Juárez

En los últimos tres años, en el sector de la manufactura se han perdido 186 mil puestos de trabajo en todo el país, luego de alcanzar un máximo en 2023.

Una de las zonas afectadas es Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la implementación de desarrollo tecnológico en la manufactura, de la que dependen 251 mil personas en la ciudad, ha provocado la pérdida de puestos de trabajo.

Al respecto, María Teresa Delgado, vicepresidenta de INDEX, Juárez, indicó:

“Se han perdido empleos, trabajadores a todos los niveles, traemos alrededor de 70 mil empleos que se han perdido digo, del segundo semestre del 23 a la fecha”

Desde el 2023, en promedio, unos 23 mil empleos se han perdido en la ciudad fronteriza, debido a la robótica implementada que sustituyó la mano de obra de los trabajadores.

Sergio Martínez, desempleado, aseguró que no ha podido conseguir empleo:

“Tengo ya como un año sin trabajar, ando pidiendo dinero en la calle, en todo, que no me quieren dar porque tengo 52 años, imagínese, viviendo de dinero regalado”

La esperanza se concentra en el anuncio de empresas asiáticas, quienes abrirán fuentes de empleo, pero solicitarán nivel profesional.