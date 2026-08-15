Marchas HOY 15 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 15 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 6 rodadas motociclistas, 9 rodadas ciclistas y 32 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

A las 12:00 horas se concentrarán en Cuauhtémoc aficionados de un equipo de futbol, en el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez.

A partir de las 19:00 horas se realizarán varias rodadas motociclistas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc:

A las 19:00 horas, motociclistas rodarán de Carretera México Pachuca, colonia Atzacoalco CTM, alcaldía Gustavo A. Madero.

A las 20:00 horas, de Transval 68, colonia Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza.

A las 21:00 horas, de avenida Insurgentes Norte 788, colonia Santa María Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 22:00 horas, de avenida Insurgentes Sur, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Todas con destino al Ángel de la Independencia.

A las 20:00 horas motociclistas rodarán de Parque Recreativo Francisco I. Madero, en avenida Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza a un destino por definir.

A las 08:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, ciclistas rodarán de la Torre del Caballito, colonia Tabacalera con destino a Parque Orizaba, en avenida Valle Alto sin número, colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 15 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ