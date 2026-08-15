¿Cómo Puedo Checar Mi Saldo de Mi Crédito Infonavit 2026?

Si tienes un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), puedes revisar cuánto debes, cuánto has pagado y los movimientos registrados sin acudir a una oficina. La consulta está disponible mediante distintos canales y puede hacerse desde internet, por teléfono o a través de WhatsApp.

Para checar el saldo de tu crédito Infonavit, debes ingresar a Mi Cuenta Infonavit con tu Número de Seguridad Social (NSS) y contraseña, entrar a “Mi Crédito” y seleccionar “Saldos y movimientos”. Si prefieres hacerlo por teléfono, también puedes solicitar la información mediante Infonatel.

¿Cómo consultar el saldo de Infonavit por internet?

La opción en línea permite conocer el estado actualizado del financiamiento y revisar los pagos registrados. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial de Mi Cuenta Infonavit. Inicia sesión con tu NSS y contraseña. En caso de no tener una cuenta, realiza el registro con tu CURP y RFC. Dirígete al apartado “Mi Crédito”. Selecciona “Saldos y movimientos”.

En esta sección podrás consultar la deuda pendiente y revisar los movimientos relacionados con tu crédito. También es una alternativa útil para verificar que los pagos realizados se encuentren registrados correctamente.

¿Cómo consultar el saldo por teléfono o WhatsApp?

Otra opción es comunicarse con Infonatel. Desde cualquier parte de México puedes llamar al 800 008 39 00. Si te encuentras en Ciudad de México, también está disponible el número 55 9171 5050.

Para realizar la consulta por esta vía, es recomendable tener a la mano tu Número de Seguridad Social o número de crédito, ya que estos datos pueden ser solicitados para identificar tu financiamiento y proporcionarte la información correspondiente.

Infonavit también cuenta con un asistente virtual mediante WhatsApp, que permite resolver dudas y consultar información general sin acudir personalmente a una oficina.

A través de este servicio puedes recibir orientación sobre el estado de tu crédito, conocer requisitos para solicitar un nuevo financiamiento y consultar dudas relacionadas con créditos congelados u otros programas vigentes.

Antes de realizar cualquier trámite relacionado con tu financiamiento, es importante utilizar los canales oficiales de Infonavit y evitar proporcionar datos personales o información de tu crédito a terceros.

Revisar periódicamente el saldo permite conocer cuánto falta por pagar y dar seguimiento a los movimientos del financiamiento. Además, consultar la información directamente en los canales oficiales ayuda a contar con datos actualizados sobre la situación del crédito.