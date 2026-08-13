No Hay Paso: Cierres y Bloqueos Hoy en el Centro Histórico CDMX

Este jueves, 13 de agosto de 2026, se registran varias manifestaciones en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por cierres y bloqueos en el Centro Histórico capitalino.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se realizan las siguientes manifestaciones en el Centro Histórico de la CDMX, entre ellas:

Sección XXII de la CNTE

Integrantes de la Sección XXII de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostendrán una mesa tripartita con la jefa del Ejecutivo Federal y autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca, la cual tiene como propósito brindar cobertura y abordar asuntos relacionados con el magisterio oaxaqueño, particularmente en materia de nuevas plazas docentes, calidad de le educación para la niñez, uniformes escolares, contrataciones, recategorizaciones y otros asuntos administrativos y educativos del estado.

Unión General de Trabajadores de México

Integrantes de la Unión General de Trabajadores de México exigen la toma de nota para el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en el que se certifica y da fe de la elección de sus directivos y comités ejecutivos de sus secciones, para que de manera legítima puedan representar jurídicamente a los agremiados y negociar condiciones laborales. Así como solución al pliego petitorio de demandas de los trabajadores de México, en el que exigen:

Basificación laboral, aumento y homologación salarial, la universalidad de prestaciones y el cese de los contratos por honorarios o la simulación laboral.

Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba”

También el Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba” se manifiesta a 100 años del nacimiento de Fidel Castro, realizarán la jornada “¡La solidaridad no se detiene!”, en la que llevarán a cabo diversas actividades artísticas y culturales; así como el acopio de alimentos y medicamentos.

Unión de Bienestar Social de la Región Triqui

Por último, integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui solicitan espacios para la venta de sus artesanías en la “XII Fiesta de las Culturas Indígenas” que se lleva a cabo en el Zócalo capitalino.

Cierres y bloqueos hoy en el Centro Histórico de CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Sección XXII de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentraron en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hora: 10:00

Lugar: Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que otras organizaciones se sumen en apoyo, entre ellas: Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, Comité Ejecutivo Seccional, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca y Organismos Auxiliares.

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los profesores al punto de concentración y que al exterior del recinto se concentren en apoyo integrantes de las diferentes secciones en la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, además de la posible afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Unión General de Trabajadores de México

Los integrantes de la Unión General de Trabajadores de México se concentraron en la alcaldía Cuauhtémoc:

Hora: 06:00

Lugar: Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, Colona Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba”

Mientras que los integrantes del Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba” también se reúnen en la alcaldía Cuauhtémoc:

Hora: 11:00

Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

En el evento, participará el embajador de Cuba en México; no se descarta acudan en apoyo otras organizaciones sociales e integrantes de la comunidad cubana en la Ciudad de México.

Unión de Bienestar Social de la Región Triqui

Finalmente, los integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui se concentrarán en la alcaldía Cuauhtémoc

Hora: Durante el día.

Lugar: Avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con infomación de N+

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