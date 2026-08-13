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No Hay Paso: Cierres y Bloqueos Hoy en el Centro Histórico CDMX

Te decimos la zona afectada por cierres y bloqueos en el Centro Histórico de la CDMX hoy, 13 de agosto de 2026

Protesta en el Zócalo de la CDMXProtesta en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, el Centro Histórico de CDMX enfrenta cierres y bloqueos por manifestaciones. Conoce las zonas afectadas y planifica tu ruta para evitar contratiempos.

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