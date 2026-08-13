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'Pensé que Ese Día Me Iba a Morir': Alumnas Narran Cómo se Salvaron del Terremoto

El histórico Colegio Carrasquilla de Quibdó se vio severamente afectado y algunas zonas de su estructura se vinieron abajo en segundos

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