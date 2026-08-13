ICE Busca que Agentes Tengan Guantes con Descargas Eléctricas; Advierten Uso Indebido

El plan de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para dotar a sus agentes de guantes capaces de producir descargas eléctricas dolorosas ha provocado críticas y temor a que sean utilizados de manera indebida.

ICE planea gastar entre 10 y 20 millones de dólares para equipar a sus oficiales y agentes con “dispositivos conductores de distracción y desescalada”, según un aviso publicado el lunes y revelado inicialmente por The Associated Press.

Los dispositivos, conocidos como G.L.O.V.E., siglas en inglés de Generated Low Output Voltage Emitter (emisor de voltaje de baja salida generado), son guantes normales para patrullaje hasta que el agente presiona un botón para activar su función eléctrica.

Deben aplicarse directamente sobre la piel de una persona para producir un voltaje que cause dolor, con la intención de lograr que una persona que se resiste cumpla las órdenes. A diferencia de las pistolas Taser, no dejan quemaduras ni marcas de contacto.

Fiscal de NY dice estar "indignada"

El tamaño de la compra sugiere que ICE planea entregar el dispositivo a la mayoría o a la totalidad de sus agentes.

Los guantes han sido utilizados por departamentos locales principalmente en cárceles, más que en las calles, donde los agentes de ICE han recurrido cada vez más al uso de la fuerza para sacar a personas de vehículos y han enfrentado protestas por sus acciones en el marco de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

"Estamos indignados", declaró el miércoles la fiscal general de Nueva York, Letitia James, durante una conferencia de prensa, en la que advirtió que los agentes de ICE que hagan un uso indebido de los guantes en su estado podrían enfrentar consecuencias penales y civiles.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), agencia de la que depende ICE, emitió un comunicado en el que no mencionó específicamente el producto ni explicó por qué fue elegido.

"ICE evalúa constantemente las necesidades de nuestros oficiales en el terreno para garantizar que cuenten con las herramientas y el equipo necesarios para arrestar y retirar de manera segura de nuestro país a extranjeros delincuentes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos", señaló el comunicado.

"Cada decisión se toma considerando cuidadosamente las circunstancias y se revisa de manera adecuada para garantizar que cualquier tecnología que utilice ICE sea consistente con todas las políticas y normas aplicables de las fuerzas del orden", añadió.

Contribuyeron a la muerte de un hombre

Aunque los dispositivos son comercializados como no letales y seguros para el corazón, una demanda pendiente sostiene que un hombre de 43 años murió en 2024 después de recibir 27 descargas con los guantes y otras 13 con una pistola Taser en una cárcel de Richmond, Kentucky.

Una investigación interna determinó que dos de las descargas de los guantes duraron 45 y 99 segundos cada una, muy por encima del límite de 15 segundos recomendado por el fabricante.

"Estas acciones no solo infligieron un dolor innecesario, sino que también aumentaron el riesgo de graves complicaciones de salud", concluyó la investigación del Centro de Detención del Condado de Madison, según documentos judiciales.

Una revisión realizada por The Associated Press encontró otras dos demandas en las que se alegan lesiones provocadas por los guantes. En uno de los casos, un hombre con problemas cardiacos recibió una descarga durante una exposición comercial en Las Vegas.

En otro, un acusado afirmó que los agentes se burlaron de él después de aplicarle una descarga innecesaria en un tribunal. Ambos casos fueron desestimados.

Republicans have voted to give DHS $210 billion since Trump came back to office. And now they're giving ICE agents electric shock gloves.



ICE has targeted legal observers, protestors, and just ordinary people on their way to work or to drop their kid off at school. This won't… — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) August 12, 2026

Varios demócratas en el Congreso, incluidos los representantes Pramila Jayapal, Maxwell Frost y Delia Ramirez, señalaron en redes sociales que ICE no necesita otra arma.

"Esto no hará que nadie esté más seguro y, de hecho, simplemente le dará a ICE otra herramienta peligrosa para perseguir tanto a ciudadanos como a inmigrantes", escribió Jayapal en X.

Temen un uso indebido

El fabricante advierte que los dispositivos no deben utilizarse contra algunas de las personas con las que los agentes de ICE se encuentran habitualmente: adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades graves.

El manual de usuario también advierte que no deben utilizarse como respuesta a una actitud desafiante verbalmente ni como castigo, tortura o juego.

"Es demasiado fácil que esto se utilice de manera indebida contra una población que no representa una amenaza", declaró el miércoles John Sandweg, exdirector interino de ICE, en una entrevista con MS NOW.

El fabricante de las pistolas Taser eliminó recientemente de manera gradual su función drive-stun, una herramienta similar para provocar dolor y lograr el sometimiento que algunos agentes habían utilizado de manera indebida.

Michael Mannheimer, profesor de Derecho de la Universidad del Norte de Kentucky que ha escrito sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y cuestiones relacionadas con las operaciones de las fuerzas federales del orden, coincidió en que los guantes generan preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza.

"Una preocupación que tendría es que, si los agentes de ICE tienen esto a su disposición inmediata, ¿lo utilizarán más de lo que deberían? ¿Pasarán por alto niveles menores de fuerza que podrían ser apropiados y suficientes para lograr el cumplimiento y, en cambio, utilizarán esto primero?", cuestionó.

El aviso publicado en una base de datos del DHS indicó que la convocatoria para un contrato sin licitación para adquirir los guantes podría emitirse tan pronto como el viernes y que el contrato tendría vigencia hasta el 31 de marzo de 2027.

ASJ