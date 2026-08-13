Internacional

ICE Busca que Agentes Tengan Guantes con Descargas Eléctricas; Advierten Uso Indebido

La agencia tiene prevista una inversión de hasta 20 millones de dólares para adquirir miles de "dispositivos conductivos de distracción y desescalada" para equipar a sus elementos de migración

ICEEl Departamento de Seguridad Nacional, agencia de la que depende ICE, emitió un comunicado en el que no mencionó específicamente el producto ni explicó por qué fue elegido. Foto: Reuters.

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