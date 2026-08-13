Educación

501 Aspirantes Presentaron el Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato

Los cientos de aspirantes llegaron con casi una hora y media de anticipación para realizar su registro para el Examen de Control Presencial en León.

Cientos de alumnos acudieron a presentar el examen.Foto: N+

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Cientos de jóvenes llegaron con anticipación para el Examen de Control Presencial en León.

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