501 Aspirantes Presentaron el Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato

Sin contratiempo, cientos de aspirantes se dieron cita para presentar el Examen de Control Presencial desde las tres de la tarde en las instalaciones del SNES UNAM en León, Guanajuato.

De acuerdo a información proporcionada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la aplicación de este examen en León comenzó sin problemas, en la primera de dos fases, siendo el día de mañana (jueves) cuando se vuelva a realizar la aplicación de esta prueba.

Minutos antes de las 3 de la tarde, cientos de jóvenes aspirantes comenzaron a darse cita en las instalaciones de la SNES UNAM León con sus documentos en mano para poder registrarse sin tener algún tipo de contratiempo.

De acuerdo al parte informativo, el examen se desarrolló constó de 120 reactivos y tuvo una duración de tres horas. Se aplicó en formato digital, con el apoyo de una tableta sin conexión a internet y tuvo supervisión presencial permanente.

Asimismo, se informó que en total, en el primer día de aplicación de la prueba, 501 aspirantes realizaron el Examen de Control Presencial, el cual tuvo una duración aproximadamente de más de una hora y media.

Aplicarán el examen el jueves en tres turnos

Es importante recordar que para el jueves 13 de agosto, se tiene contemplado la aplicación del Examen en tres horarios, siendo el primero de 09:00 a 12:00 horas, con un horario de ingreso y registro a las 7:30 de la mañana.

Por su parte, el segundo turno para presentar esa prueba es de 13:00 a 16:00 horas; mientras que el tercer examen se tiene programado 17:00 a 20:00 horas, con un horario de ingreso de una hora y media antes.