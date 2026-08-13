¿Cómo Estará el Clima este Jueves 13 de Agosto? Habrá Lluvias Fuertes en 24 Estados

Para este jueves 12 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa, así como lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Además, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en el occidente y sur de México, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y centro de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Por último, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional.

Por otra parte, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y centro), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste).

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (oeste y este), Guerrero (norte y este) y Oaxaca (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán (norte y este), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (suroeste, sur y sureste), Querétaro (oeste y centro), Hidalgo (centro, oeste y sur), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Chiapas (centro y oeste) y Tabasco (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (norte y sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas mínimas durante la madrugada del jueves 13 de agosto de 2026:

De 0 a 5 °C: zonas serranas del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Se pronostica durante la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma.

En horas de la tarde, se prevé ambiente cálido, incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (norte y centro), condiciones que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

En la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 25 a 27 °C y la temperatura mínima será de 13 a 15 °C. Para Toluca, Estado de México. la temperatura máxima pronosticada es de 22 a 24 °C y la mínima de 7 a 9 °C.

Con información de Conagua

ICM