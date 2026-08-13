Pronóstico del tiempo

¿Cómo Estará el Clima este Jueves 13 de Agosto? Habrá Lluvias Fuertes en 24 Estados

Por otra parte, se mantendrá el ambiente caluroso en entidades del norte del territorio nacional, con una onda de calor afectando a cinco estados

Elementos de Protección Civil de Sonora ayudan a pasajeros de una unidad que quedó varada en NogalesElementos de Protección Civil de Sonora ayudan a pasajeros de una unidad que quedó varada en Nogales. Foto: Facebook | proteccioncivilsonora

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