Prepárate para Mañana: Así Estará el Clima en CDMX luego de Lluvias

Luego de varios días de tormentas, la Ciudad de México (CDMX) seguirá con lluvias mañana, 12 de agosto de 2026, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, en N+ te brindamos los detalles del pronóstico del tiempo del jueves y te compartimos los consejos de expertos para evitar afectaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital mexicana será afectada los próximos días por varios fenómenos meteorológicos:

Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana.

Una circulación ciclónica en la altura.

Vaguada en niveles medios de la atmósfera.

Inestabilidad atmosférica.

Esos sistemas afectarán el centro del país, pues además de la CDXM, se prevén precipitaciones de distinta intensidad en el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Morelos y Tlaxcala, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

¿Cómo estará el clima en CDMX mañana?

Según datos del pronóstico de la Megalópolis, mañana en la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado y frío en zonas altas, así como presencia de bruma.

En la tarde, el ambiente será cálido, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, condiciones que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

Viento de componente noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Detalles del pronóstico del tiempo

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del jueves:

Mañana : Temperatura entre 12 y 14 grados; cielo parcialmente nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde : Temperatura entre 24 y 26 grados; 80% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 40% de probabilidad de chubascos y vientos de 5 km/h.

⚠️ Continuarán las #Lluvias fuertes hoy, y los siguientes 2 días en la #CDMX y el #EdoMéx. ¡Tomen precauciones! Los detalles, en los gráficos pic.twitter.com/rpf9qFYJug — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2026

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB