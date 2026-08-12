Pronóstico del tiempo

Se Forma la Tormenta Tropical Cristóbal: Conagua Informa Ubicación y Si Impactará México

La Comisión Nacional del Agua informa cuál será la trayectoria del ciclón, que se ubica en el Atlántico

Cielos nublados y lluvias en Cancún por la tormenta Helene en noviembre 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCielos nublados y lluvias en Cancún por la tormenta Helene en noviembre 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Cristobal, la tercera tormenta tropical del Atlántico, se formó hoy. Conoce su ubicación y pronóstico.

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