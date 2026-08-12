Se Forma la Tormenta Tropical Cristóbal: Conagua Informa Ubicación y Si Impactará México

La mañana de hoy, 12 de agosto de 2026, se formó en el océano Atlántico la tormenta tropical Cristóbal, la tercera en este litoral en lo que va de la actual temporada de ciclones.

A través de redes sociales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en dónde se localiza el sistema y si es que impactará México, de acuerdo con su trayectoria prevista.

Cabe señalar que antes de Cristóbal se formaron en este océano las tormentas Arthur y Bertha.

Para tener en cuenta

La temporada de ciclones tropicales en el Atlántico inició el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) pronosticó entre 11 y 15 fenómenos meteorológicos con nombre en este litoral.

De ellos, entre 7 y 8 serían tormentas tropicales; entre 3 y 5 serían huracanes fuertes (categoría 1 o 2) y entre 1 y 2 serían huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5).

Los nombres que se asignarán a los ciclones en este océano son: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Ubicación de tormenta Cristóbal

De acuerdo con el SMN, Cristóbal se formó al oeste de las Azores, lejos de territorio nacional.

Ubicación : A mil 420 km al oeste de las Azores, y a 4 mil 550 km al este-noreste de Cancún, Quintana Roo.

Fuerza : Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

Desplazamiento: Hacia el este a 41 km/h.

Al presentar los detalles del ciclón tropical, el Meteorológico Nacional hizo énfasis en que Cristobal no representa peligro para México.

Ubicación de la tormenta tropical Cristobal en el Atlántico. Imagen del Centro Nacional de Huracanes de EUA

¿Tormenta impactará México? Esta es su trayectoria

El SMN, organismo de la Conagua, informó que este miércoles Cristobal se mantendrá como tormenta tropical, pero mañana se degradará a depresión tropical, lejos del país, por lo que no impactará territorio nacional.

12 de agosto, 18:00 horas: Tormenta tropical, a 4 mil 810 km al este-noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo.

13 de agosto, 06:00 horas: Depresión tropical, a 5mil 085 km al noreste de Cabo Catoche.

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Depresión tropical : Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Tormenta tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que estos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad, se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa, el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB