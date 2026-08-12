México se Prepara ante Posible Terremoto: Magnitud Sería Mayor que Temblor en Colombia

México se prepara ante un posible terremoto con el Segundo Simulacro Nacional 2026, cuyo principal escenario contempla un sismo de magnitud 7.7 en Puebla, superior al registrado recientemente en Colombia.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el ejercicio incluirá cinco hipótesis de sismo diseñadas a partir de las características sísmicas de distintas regiones del país. Participarán las 32 entidades federativas.

Se trata del Segundo Simulacro Nacional 2026 del próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, con el objetivo de fortalecer la preparación de la población y mejorar los protocolos de respuesta ante un posible terremoto.

¿De cuánto será el sismo del simulacro?

Uno de los escenarios que más atención genera contempla un sismo de magnitud 7.7, con epicentro hipotético a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros.

Este escenario abarcará 14 entidades, entre ellas:

Ciudad de México.

Puebla.

Estado de México.

Guerrero.

Colima.

Guanajuato.

Hidalgo.

Jalisco.

Michoacán.

Morelos.

Nayarit.

Querétaro.

Tlaxcala.

Veracruz

De acuerdo con Protección Civil, la hipótesis busca poner a prueba la capacidad de respuesta ante un movimiento de gran magnitud y cercano a la zona centro del país.

La dependencia explicó que la cercanía del escenario con la Ciudad de México permite evaluar una situación en la que las ondas sísmicas podrían amplificarse debido a las características del suelo de la capital.

Estos son los cinco escenarios del Segundo Simulacro Nacional

El ejercicio tendrá diferentes hipótesis dependiendo de la región:

Zona centro: magnitud 7.7, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla, y profundidad de 67 kilómetros.

Zona noroeste: magnitud 7.1, con epicentro a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California, y profundidad de 30 kilómetros.

Zona noreste: magnitud 5.2, con epicentro a 8 kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León, y profundidad de 10 kilómetros.

Península de Yucatán: magnitud 7.0, con epicentro a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo, y profundidad de 15 kilómetros.

Golfo de Tehuantepec: magnitud 7.6, con epicentro a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, y profundidad de 22 kilómetros.

¿Por qué se eligió un sismo de magnitud 7.7 en Puebla?

Protección Civil señaló que el escenario de Tehuacán representa un evento físicamente posible debido a la actividad relacionada con la placa de Cocos, responsable de una parte importante de la sismicidad registrada en el centro y sur de México.

Para la Ciudad de México, el ejercicio también permitirá evaluar la capacidad de reacción ante un sismo cercano, donde el tiempo disponible para recibir una alerta puede ser menor.

Durante el ejercicio se utilizarán diferentes mecanismos de alertamiento, entre ellos:

Alertas mediante telefonía celular.

Transmisiones en estaciones de radio y televisión.

Más de 23 mil altavoces ubicados en la Ciudad de México y otras entidades.

Las autoridades pidieron a la población no alarmarse cuando reciba o escuche la alerta, debido a que se tratará de un ejercicio preventivo.

El simulacro se realizará por primera vez en sábado, por lo que Protección Civil llamó a las familias, empresas, escuelas e instituciones públicas a participar y revisar previamente sus planes de emergencia.

El objetivo no es anticipar que ocurrirá un terremoto de magnitud 7.7, sino poner a prueba la capacidad de respuesta ante distintos escenarios sísmicos y fortalecer la cultura de prevención en México.

FBPT