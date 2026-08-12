Sociedad

México se Prepara ante Posible Terremoto: Magnitud Sería Mayor que Temblor en Colombia

En el país habrá un ejercicio que contempla posibles escenarios sísmicos

Simulacro NacionalEn México, se realizará un ejercicio de prevención ante un sismo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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