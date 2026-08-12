Humo en Clínica 57 del IMSS en Veracruz Moviliza a Bomberos; Pacientes Fueron Evacuados

Un conato de incendio en los ductos del clima del área de rehabilitación de la Unidad Medica número 57 del IMSS, movilizó a personal de emergencia.

Un total de 186 personas entre empleados y pacientes fueron evacuados de manera preventiva ante la presencia de humo en el piso de consultorios. Así lo describieron los derechohabientes.

Nada más empezó a salir puro humo, mucho humo se llenó dentro de humo, nos sacaron, en el consultorio de arriba en el consultorio de arriba. El susto nadie nos lo quita.

Al ver humo todo mundo sale, de las ventilas del área del consultorio.

De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, el siniestro inició en los ductos del clima mientras se realizaban labores de rehabilitación y mantenimiento en la azotea de la Unidad Medica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Registra un Conato de incendio en la Clínica 14 del IMSS Veracruz

Se está realizando el cambio de las láminas. Al hacer el corte de la lámina, se provocó este fuego incipiente que dio pie a la movilización de las unidades internas del Instituto, atendiéndose con este extintores finiquitando el fuego.

Las consultas se suspendieron durante este miércoles y las emergencias se atenderán en la unidad medica número 14 y 68.

Afortunadamente no tuvimos ningún lesionado de acuerdo al protocolo de hospital, seguro y protección civil se evacuaron 186 personas en total mismos, que no podrán hacer el ingreso a la clínica, hasta el tanto no se terminen labores.

En cuanto a las consultas que se suspendieron se informó que el protocolo de re programación se dará a conocer a través de los medios oficiales del IMSS.

IMSS emitió un comunicado por los hechos ocurridos en la clínica 57

Al respecto al conato de incendio en la unidad médica familiar numero 57 de IMSS en vVeracruz, el instituto informó el siniestro se originó durante el mantenimiento de los ductos de ventilación al caer una rebaba generando que el humo se esparciera por el sistema de ventilación.

para atender la emergencia se pidió apoyo a los cuerpos de emergencia municipales con los que se lleva a cabo una revisión y emitir un dictamen para determinar si es viable retomar las actividades con normalidad.

La unidad de Protección Civil de la clínica activó los protocolos de evacuación sin que se reportaran lesionados.