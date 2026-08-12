Accidentes

Humo en Clínica 57 del IMSS en Veracruz Moviliza a Bomberos; Pacientes Fueron Evacuados

El reporte de presencia de humo saliendo de las ventilas en las instalaciones de la clínica 57 de IMSS en Veracruz, generó la movilización de cuerpos de auxilio hasta s las instalaciones médicas.

Bomberos se movilizan a la clínica 57 del IMSS en la zona norte de Veracruz por presencia de humo en las ventilasBomberos se movilizan a la clínica 57 del IMSS en la zona norte de Veracruz por presencia de humo en las ventilas. Foto: N+

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Humo en la clínica 57 del IMSS en Veracruz provoca evacuación de pacientes y movilización de bomberos. Las citas se reprogramarán.

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