Homicidios

Familiares de Karla Valeria Exigen Justicia frente a la Fiscalía de Puebla y Dan su Versión

Un grupo de personas protestó en busca de ser escuchados por las autoridades para que el caso de Karla Valeria se investigue como feminicidio.

Familiares piden justicia por Karla Valeria en Puebla.Manifestación por Karla Valeria en Puebla. Foto: Bibiana Díaz

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Con carteles y gritos, familiares de Karla Valeria demandan justicia ante la Fiscalía de Puebla. Buscan que su caso sea tratado como feminicidio y que su pareja sea detenida.

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