Familiares de Karla Valeria Exigen Justicia frente a la Fiscalía de Puebla y Dan su Versión

Este miércoles 12 de agosto familiares y amigos de Karla Valeria se manifestaron frente a la Fiscalía General de Estado de Puebla para exigir la muerte de la joven que fue hallada sin vida al interior de su departamento en la junta auxiliar de San Aparicio.

Los manifestantes señalan retrasos en las investigaciones, indicaron que seguirán en pie de lucha hasta que se haga justicia para que descanse en paz.

Familiares de Karla Valeria se manifestaron frente a la Fiscalía de Puebla en busca de justicia

Con gritos de '¿Quién nos falta?, Valeria', el grupo de personas se presentó con carteles frente a la institución para que acelere el proceso y que el caso sea investigado como feminicidio, además pidieron a la autoridad detener a su pareja identificado como Yeudiel 'N', a quien señalan de ser el presunto responsable de la muerte de Karla Valeria.

Cabe destacar que a través de redes sociales su esposo ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que colabora con agentes periciales para esclarecer el hecho.

Uno de sus seres queridos mencionó que seguirán luchando para que se haga justicia pues aunque ella ya no puede hablar, ellos lo harán, esto mencionaron: "Justicia por que él sigue libre, el está en libertad, pero Valeria ya no".

Los manifestantes colocaron lonas y carteles color violeta frente a la Fiscalía General de Puebla y, así, pedir solicitar que les hagan caso Además, la madre de Valeria busca el bienestar de su nieto quien actualmente se encuentra resguardado por el DIF.

Padres de Karla Valeria revelan su versión de los hechos tras su muerte

Durante una entrevista en el Podcast de Mr.Doctor, los padres de Karla Valeria dieron a conocer su versión de como sucedieron los hechos luego de que el esposo de su hija mencionara que él sufría de supuesta violencia familiar.

De acuerdo a la madre de la joven, el día 26 de julio de 2026, Karla Valeria dejó de contestar sus llamadas y mensajes por lo que comenzó a preocuparse, pero al estar bloqueada por Yeudiel 'N', le pidió a otro familiar que se comunicara con él para saber sobre su hija.

Minutos después el hermano de Valeria junto a su pareja salieron corriendo de su domicilio muy preocupados por lo que ella junto a su esposo salieron detrás de ella, sospechando que algo malo había pasado.

Al llegar al departamento en donde vivía su hija se encontraron con la noticia de que ya había fallecido. De acuerdo a este testimonio, la mujer se encontraba suspendida en un espacio de altura baja y tenía diversas contenciones en diferentes partes del cuerpo, además, mencionan que tenía una lesión en su rostro, la cual el día anterior no tenía.

Por otro lado Yeudiel 'N' les mencionó que él y su hijo no se encontraban con ella en ese momento, no obstante, su versión no les pareció congruente por lo que solicitaron que el caso fuera investigado como feminicidio, luego de que aseguran que su hija vivía violencia familiar, la cual ya había sido reportada anteriormente.

Además, solicitaron que se aplique la Ley Monzón con el hijo de Karla Valeria de 4 años de edad la cual consiste en suspende la patria potestad a los padres vinculados a proceso o sentenciados por feminicidio o tentativa de feminicidio.

Actualmente la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla continúa con las investigaciones correspondientes y será la autoridad encargada en esclarecer el caso.

Con información de N+

MCS