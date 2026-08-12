Hallan a Mujer Sin Vida Envuelta en una Lona en Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 12 de agosto fue localizado el cuerpo de una persona sin vida en el cruce de las calles Baja California y Tamaulipas de la colonia Valle Dorado, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el reporte fue realizado por una vecina del lugar, quien informó que de la zona desprendían olores fétidos, aparentemente provenientes de un perro muerto, por lo que acudió a echarle cal para mitigar el olor.

Sin embargo, metros más adelante observó una lona que envolvía un bulto con forma de cuerpo humano, por lo que realizó el llamado al 911.

Resguardan la Zona

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona para permitir que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las investigaciones correspondientes, donde se señaló que se trataba del cuerpo de una mujer.

Realizarán Necropsia Para Determinar la Causa de Muerte

Posteriormente, se solicitó la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la misma que permitirá determinar la causa de muerte.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información al respecto. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se pueda lograr la identificación de la víctima.