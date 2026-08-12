Homicidios

Hallan a Mujer Sin Vida Envuelta en una Lona en Ciudad Juárez

Una vecina del sector acudió al lugar debido a los olores fétidos que desprendía un perro muerto; sin embargo, metros más adelante observó el cuerpo de la víctima.

Realizarán Necropsia Para Determinar la Causa de MuerteRealizarán Necropsia Para Determinar la Causa de Muerte. Foto: N+

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Descubren cuerpo de mujer en Ciudad Juárez tras reporte de olores fétidos. Autoridades investigan la escena.

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