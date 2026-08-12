Hombre es Asesinado a Balazos Dentro de su Vehículo en La Moreña en León

Un hombre de entre 40 y 50 años fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en la colonia La Moreña, en León, Guanajuato.

El ataque ocurrió a las 8:10 de la noche en la calle Lajitas, entre Jalpa de Cánovas y El Tenango, cuando el conductor, a bordo de un vehículo de color guinda, se detuvo y fue interceptado por al menos tres camionetas y una motocicleta, de las que descendieron varios hombres que dispararon contra el auto.

Dos camionetas y una motocicleta fueron encontradas abandonadas

Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron, en direcciones desconocidas, sin embargo, minutos después, dos camionetas y una motocicleta fueron encontrados abandonados cerca de la zona, informaron autoridades.

Elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte que se hizo a la Central de Emergencias 911 en donde se pedía el apoyo de las autoridades.

Foto: N+

Paramédicos que arribaron al lugar de los hechos, constataron el fallecimiento del hombre en el lugar y en el vehículo se observaron múltiples impactos en la parte trasera y costados.

La identidad del hombre asesinado, aún está como desconocida

La escena quedó asegurada por agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes iniciaron la investigación para establecer el motivo del ataque y la identidad de los responsables.

Integrantes del Servicio Médico Forense fueron los encargados de hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.

La necropsia de ley que se le practicará a la víctima, determinará la identidad del fallecido y las causas exactas de su muerte.