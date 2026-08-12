Homicidios

Hombre es Asesinado a Balazos Dentro de su Vehículo en La Moreña en León

Un hombre que se encontraba dentro de su vehículo, fue asesinado a balazos en calles de la colonia La Moreña en León, autoridades resguardaron la zona e implementaron un operativo de búsqueda.

Asesinan a Un Hombre Dentro de su Auto en La Moreña en León, Guanajuato.Asesinan a Un Hombre Dentro de su Auto en La Moreña en León, Guanajuato. Foto: N+

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Un hombre fue acribillado dentro de su vehículo en la colonia La Moreña en León, por lo que autoridades buscan a los responsables mientras la identidad de la víctima sigue desconocida.

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