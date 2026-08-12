Llegan Ocho Patrullas de Policía a Tienda de Conveniencia por Falso Reporte de Hombre Muerto

Al menos ocho patrullas de la policía estatal y municipal acudieron a la avenida las torres y nacional en la ciudad de puebla para atender el reporte de una persona sin vida.

Al llegar afuera de una tienda de conveniencia localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad tirado sobre la banqueta.

Policías verificaron que el hombre contaba con signos vitales. Foto: N+

Hombre dormido en estacionamiento moviliza a Policía Municipal de Puebla

Uno de los oficiales se acercó para verificar si tenía signos vitales, en ese momento, el varón se levantó y les dijo que estaba bien.

Los elementos invitaron al hombre a que se retirara del lugar y acudiera mejor a pernoctar al dormitorio municipal.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a que antes de reportar una situación de riesgo se cercioren para evitar gastar recursos y movilizar a cuerpos de emergencia.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR