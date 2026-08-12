Seguridad

Llegan Ocho Patrullas de Policía a Tienda de Conveniencia por Falso Reporte de Hombre Muerto

Testigos alertaron a los números de emergencia por la presencia de un hombre de aproximadamente 30 años de edad tirado sobre la banqueta.

Un hombre dormido provocó la movilización policial en Avenida Las Torres.Un hombre dormido provocó la movilización policial en Avenida Las Torres. Foto: N+

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Confusión en Puebla: ocho patrullas llegan por un reporte de hombre muerto, pero solo dormía. Autoridades piden precaución al reportar emergencias.

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