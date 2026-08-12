Clima en Nuevo León Hoy 12 de Agosto 2026: Estas son las Temperaturas

Monterrey y su zona metropolitana iniciarán este miércoles 12 de agosto con condiciones de cielo despejado, temperaturas cálidas y buena calidad del aire en las estaciones de monitoreo ambiental. Durante las primeras horas del día, los termómetros registran valores de entre 23 y 27 grados, mientras que por la tarde se espera que las temperaturas alcancen hasta los 37 grados.

En la zona alta de Cumbres se reportan alrededor de 24 grados, mientras que en el Aeropuerto Internacional de Monterrey la temperatura ronda los 23 grados. En distintos puntos de la zona metropolitana, los valores se ubican entre los 26 y 27 grados.

Conforme avance el día, el ambiente se tornará más caluroso y las temperaturas máximas llegarán hasta los 37 grados. Para este miércoles no se contempla probabilidad de lluvia en Monterrey y sus alrededores, por lo que se espera una jornada predominantemente soleada.

Las condiciones meteorológicas para este jueves serían muy similares, con temperaturas dentro de un rango parecido y sin cambios importantes en el panorama.

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Posibles lluvias para el viernes y sábado

El pronóstico contempla un ligero cambio para el cierre de la semana. Durante el viernes y sábado se prevé que el cielo pase de despejado a medio nublado y aumenten ligeramente las posibilidades de lluvia.

Para el viernes existe una probabilidad de precipitación del 25 por ciento, mientras que para el sábado se estima en 20 por ciento. La presencia de nubosidad y posibles lluvias ayudaría a disminuir ligeramente las temperaturas máximas, que rondarían los 35 grados.

A partir del domingo, las condiciones volverían a ser mayormente soleadas, con temperaturas máximas de entre 35 y 36 grados durante buena parte de la próxima semana.

Por el momento, las principales condiciones favorables para el desarrollo de lluvias se concentran en otras regiones del país, principalmente sobre la vertiente del Pacífico, la Sierra Madre Occidental, el occidente, centro y sureste de México.

La actividad está relacionada con canales y centros de baja presión, además de vaguadas que favorecen la formación de precipitaciones. Sin embargo, estas condiciones permanecen alejadas del noreste, por lo que Monterrey no presenta actualmente un escenario importante de lluvias.

Vigilan zona de inestabilidad en el Atlántico

Meteorólogos también mantienen bajo vigilancia una zona de inestabilidad en el Atlántico que presenta un potencial ciclónico de hasta 80 por ciento durante los próximos siete días y que mantiene una trayectoria hacia las Antillas.

El panorama todavía es incierto debido a la presencia de vientos desfavorables que podrían influir en su desarrollo al acercarse al Mar Caribe. Detrás de este sistema se encuentra otra zona de inestabilidad con un potencial de entre 20 y 30 por ciento, que mantiene una trayectoria similar.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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