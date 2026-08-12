Tom Holland (Spider-Man), 30 años: 'Un Entrenamiento de CrossFit... Tantas Veces como Puedas'
El famoso actor de 'Brand New Day' ha compartido su rutina de entrenamiento, que es conocida como "Cindy".
El famoso actor de 'Brand New Day' ha compartido su rutina de entrenamiento, que es conocida como "Cindy".
Entre los actores y actrices, si hay unos que se sacrifican notablemente con rutinas muy específicas para poder alcanzar el cuerpo más tonificado y fuerte, son quienes participan en las películas de superhéroes, como es Tom Holland (30 años), protagonista de Spider-Man.
Sin embargo, a diferencia de sus colegas que también han estado detrás de la máscara del arácnido, Tobey Maguire o Andrew Garfield, él llegó a un nuevo nivel que pudo ser visto en la más reciente entrega de la franquicia: 'Brand New Day'.
El actor británico, de 30 años, que está viviendo uno de los mejores años de su carrera con el estreno de 'La Odisea', se ha preparado duramente y ha experimentado un cambio físico notable, por lo que ha sido cuestionado sobre su rutina de ejercicios y sus hábitos.
En entrevista para Men's Health, Holland compartió su rutina de entrenamiento favorita cuando tiene poco tiempo y reveló su puntuación con este clásico de CrossFit.
"Hago un entrenamiento de CrossFit llamado 'Cindy'. Consiste en 5 dominadas, 10 flexiones y 15 sentadillas ", dice Holland.
"Cindy" es uno de los entrenamientos de conocidos como "The Girls" en CrossFit. Consiste en realizar tantas rondas como sea posible del circuito de ejercicios con peso corporal en 20 minutos. Luego, anotarás el total de repeticiones que hayas completado e intentarás superar esa cifra en los siguientes intentos.
Este enfoque facilita el seguimiento del progreso, lo que lleva a una sobrecarga progresiva y a incrementos graduales de fuerza, tamaño y rendimiento.
"Creo que mi récord es de 27 rondas", compartió Holand. "Es genial, no tienes que pensar en nada, solo cuentas tus rondas", añadió, antes de agregar una variante del entrenamiento que suele practicar.
"Si me siento cansado, hago una ronda al minuto, cada minuto, así que hago 20 rondas".