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Tom Holland (Spider-Man), 30 años: 'Un Entrenamiento de CrossFit... Tantas Veces como Puedas'

El famoso actor de 'Brand New Day' ha compartido su rutina de entrenamiento, que es conocida como "Cindy".

Tom Holland con lentes oscurosTom Holland, actor (30 años). Foto: Getty Images
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