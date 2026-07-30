Si Vas a Ver Spider-Man No Leas Esta Nota: Estos Son Todos los Spoilers de Brand New Day

Ya se estrenó Spider-Man: Brand New Day, y si ya la viste o quieres enterarte de lo que pasa en la nueva película de Marvel, acá te traemos todos los spoilers de la cinta del superhéroe, con los nuevos personajes y qué significan las escenas clave.
Atención porque a partir de ahora, esta nota trae todos los spoilers de Spider-Man: Brand New Day, por lo que si no quieres arruinarte las sorpresas te sugerimos leer esta nota más tarde.
La nueva Viuda Negra ayuda a Spider-Man
El personaje interpretado por Florence Pugh, Yelena Belova, ayuda brevemente a Spider-Man, quien no le revela su verdadera identidad, pero sí dejan abierta una posible colaboración con los Nuevos Vengadores, antes conocidos como los Thunderbolts.
¿Quién es Jean Grey en Spiderman?
Posiblemente, el más grande spoiler de Spider-Man: Brand New Day es conocer que el 'villano' al que está enfrentando es la mutante Jean Grey, personaje clave de X-Men, que posee habilidades telepáticas y telequinéticas, y que en esta película está en búsqueda de su hermana Sara.
Una vez que el hombre araña ayuda a capturarla, el personaje interpretado por Sadie Sink es encerrado en un edificio de la organización de Control de Daños y es forzada a aumentar su poder.
Posteriormente, Spiderman y Jean Grey hacen las paces, y el héroe la ayuda a escapar, lo cual abre la puerta a una nueva película de X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).
Un Spiderman más fuerte
Debido al episodio traumático que vive Peter Parker al no poder revelar su identidad a MJ y Ned Leeds, su ADN arácnido comienza a aumentar, lo cual le da mayor fuerza e incrementa todos sus sentidos. Además de que comienza a sacar telarañas de forma orgánica, por lo que no puede utilizar su dispositivo mecánico.
Sin embargo, Peter Parker sufre durante este proceso y decide apagar estas habilidades creando un inhibidor con la ayuda de Bruce Banner, también conocido como Hulk. Posteriormente se da cuenta que necesita de todo su ADN arácnido para ayudar a Jean Grey.
Punisher y Spider Man se vuelven amigos
Al inicio de la película, aunque ambos luchan contra los villanos no se llevan bien, pues consideran que se estorban. Más adelante en la cinta, Punisher ayuda a Spiderman a proteger a MJ ofreciendo su casa como escondite y lo ayuda a capturar a Jean.
Posteriormente, el personaje de Jon Bernthal intenta matar a la mutante con un disparo a la distancia, el cual Spider-Man presiente y se interpone para proteger a Jean. Esto pone al héroe arácnido al borde de la muerte, lo que hace que Punisher lo acompañe en el hospital y descubra la identidad de Peter Parker.
MJ no recuerda a Peter Parker
Aunque durante toda la película juegan con la posibilidad de que MJ recuerda o siente una conexión especial con Peter Parker, finalmente esto no sucede y el personaje de Zendaya se lo deja claro al decirle "yo no te amo". Sin embargo, al final de la cinta ambos personajes vuelven a tener una relación de amistad.
Por otro lado, en la última escena se deja abierta la posibilidad de que Ned Leeds sí recuerda a su amigo, pues al encontrarse en una tienda ambos realizan su clásico saludo de manos y el personaje interpretado por Jacob Batalon grita "Peter".
¿Qué significa la escena post créditos de Spiderman Brand New Day?
La nueva película de Spider-Man solo cuenta con una escena post créditos, la cual aparece hasta el final de la pantalla en negro, y se muestra la app de Spider-Tracker, creada por Ned Leeds, marcando que el superhéroe se encuentra fuera de la Tierra.
Esto funcionaría como una conexión con las próximas películas de Marvel, que son Avengers: Doomsday, que se estrena en diciembre de 2026, y Secret Wars.