Cine

Si Vas a Ver Spider-Man No Leas Esta Nota: Estos Son Todos los Spoilers de Brand New Day

Si ya viste la película o quieres saber qué pasa, checa todos los spoilers de Spider-Man: Brand New Day con las escenas clave, su significado y los nuevos personajes

Checa Todos los Spoilers de Spider-Man Brand New DayLa nueva película de Spiderman ya se estrenó en todos los cines. Foto: Reuters

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