Si Vas a Ver Spider-Man No Leas Esta Nota: Estos Son Todos los Spoilers de Brand New Day

Ya se estrenó Spider-Man: Brand New Day, y si ya la viste o quieres enterarte de lo que pasa en la nueva película de Marvel, acá te traemos todos los spoilers de la cinta del superhéroe, con los nuevos personajes y qué significan las escenas clave.

Si aún no has visto la nueva película de Spiderman, en notas previas ya te dijimos qué películas debes ver para entender esta nueva cinta y cuánto dura la proyección.

Atención porque a partir de ahora, esta nota trae todos los spoilers de Spider-Man: Brand New Day, por lo que si no quieres arruinarte las sorpresas te sugerimos leer esta nota más tarde.