Accidentes

Taxista Muere al Volcar su Unidad en el Pantano de la Carretera Coatzacoalcos - Minatitlán

En la carretera Coatzacoalcos - Minatitlán zona conocida como Las Matas, perdió la vida un taxista en un accidente automovilístico.

El taxista fue identificado como Eugenio García, de aproximadamente 61 años de edad. Foto: N+El taxista fue identificado como Eugenio García, de aproximadamente 61 años de edad. Foto: N+

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Impactante accidente en la carretera Coatzacoalcos - Minatitlán: un taxista muere al volcar en el pantano. Conoce los detalles de esta trágica noche.

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