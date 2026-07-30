Taxista Muere al Volcar su Unidad en el Pantano de la Carretera Coatzacoalcos - Minatitlán

Durante la noche del miércoles 29 de julio, un taxista perdió la vida tras sufrir un accidente sobre el tramo carretero Coatzacoalcos–Minatitlán, conocido como Las Matas. El taxi que conducía terminó volcado dentro del pantano.

La víctima fue identificada como Eugenio García, de aproximadamente 61 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Adolfo López Mateos de la ciudad de Coatzacoalcos. El taxi era dicho municipio, con número económico 1087, quien prestaba el servicio colectivo entre Minatitlan y Coatzacoalcos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motorepartidor Termina Lesionado al Ser Impactado por un Taxi en Veracruz

Se presume que el conductor al llegar a un tramo donde actualmente se realizan trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica, presuntamente perdió el control de la unidad, salió de la cinta de rodamiento y terminó volcado dentro del pantano. Autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente.

Accidente entre taxi y moto en la ciudad de Veracruz

La mañana de este miércoles, se registró un accidente automovilístico sobre la avenida Miguel Alemán, donde el taxi marcado con el número económico XL 1200 y un motociclista se vieron involucrados en un percance, en la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades colisionaron mientras circulaban por esta importante vialidad, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación. Al lugar, acudieron elementos de Tránsito para realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

No se reportaron lesionados pero sí daños materiales cuantiosos y afectación a la vialidad.

Taxista lesiona a motociclista en veracruz

Un motociclista resultó lesionado de un brazo tras ser impactado por un taxista en Veracruz. Los hechos se registraron en la esquina de la calzada Simón Bolívar y la avenida Díaz Mirón, donde el joven motorepartidor disminuyó la velocidad para cruzar la avenida y fue impactado por alcance por el taxista.

El joven cayó varios metros adelante y el taxista intentó escapar de la escena, sin embargo una patrulla de unidad de generó municipal atestiguó el hecho y lo detuvo.