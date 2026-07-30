Cae Combi a una Zanja al Intentar Evadir Retén en la México-Pachuca Hoy: Esto Pasó

Una combi cayó en una zanja sobre la carretera federal México-Pachuca, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, luego de que el conductor intentó evadir un retén de revisión.

El conductor de la combi aceleró para evitar el punto de inspección ubicado en la zona de Puente de Fierro y continuó su marcha a alta velocidad sobre la vialidad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Combi Cae y Vuelca en una Zanja de la México-Pachuca; Conductor Huyó de un Retén

Conductor perdió el control de la unidad

Los informes policiales indican que al pasar por la avenida Palomas, cerca de la estación Mexibús Izcalli Palomas, el conductor perdió el control del vehículo y salió del camino, terminando volcado en una zanja ubicada a un costado de la carretera.

No hubo personas lesionadas, ya que la unidad no transportaba pasajeros en ese momento. El conductor únicamente presentó golpes menores y fue valorado en el sitio, sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.

Para recuperar la unidad fue necesaria la intervención de dos grúas, que realizaron maniobras durante aproximadamente una hora hasta lograr retirar el vehículo de la zanja y liberar la zona.

FBPT