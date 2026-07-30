Accidentes

Cae Combi a una Zanja al Intentar Evadir Retén en la México-Pachuca Hoy: Esto Pasó

Una combi terminó volcada en Ecatepec al intentar evadir un retén de tránsito en la México-Pachuca; te contamos qué pasó con el conductor y el vehículo

Combi que cayó en una zanja en EcatepecUna combi cayó en una zanja en Ecatepec, Estado de México. Foto: N+
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