Accidentes

Conductor Huye Tras Volcar su Vehículo en Ciudad Juárez

Un conductor en aparente estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y terminó volcado sobre el Blvd. Independencia.

Conductor huye tras volcar su vehículo en Ciudad JuárezConductor huye tras volcar su vehículo en Ciudad Juárez. Foto: N+

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