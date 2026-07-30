Conductor Huye Tras Volcar su Vehículo en Ciudad Juárez

La noche del pasado 29 de julio, un conductor protagonizó un accidente vial tras presuntamente conducir en estado de ebriedad sobre el Blvd. Independencia, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre de 44 años circulaba a exceso de velocidad a bordo de un automóvil color guinda y, al intentar incorporarse a una salida con dirección al Blvd. Zaragoza perdió el control del vehículo, se impactó contra un camellón lateral y terminó volcado, obstruyendo al menos un carril de circulación.

Conductor Huyó Tras el Accidente

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar y, tras una inspección, se percataron de que el conductor había huido, por lo que realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar y asegurar el vehículo involucrado.

Tras un patrullaje por la zona, los agentes localizaron al presunto responsable sobre el cruce de la Av. Santiago Troncoso y el Blvd. Independencia, donde fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades para responder por los daños ocasionados.

Presentó Lesiones Leves

Paramédicos voluntarios Búhos de Noche acudieron al sitio para brindarle atención médica al conductor; sin embargo, únicamente presentó lesiones leves, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.